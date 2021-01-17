Чем убрать синяки под глазами

Если у одного из родителей была тонкая кожа в области глаз, то, возможно, проблема наследственная. Об этом стоит сказать врачу.

Синяки зачастую говорят о том, что в организме есть серьёзные неполадки

Порой, как бы долго женщина ни спала, какими бы кремами ни пользовалась, синяки под глазами никуда не пропадают. Это может говорить о серьёзных неполадках в организме, а может быть следствием неправильного режима дня.

Сначала – к врачу

Синяки зачастую говорят о том, что в организме есть серьёзные неполадки, например, повышенное или недостаточное содержание гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа и надпочечники. Ещё одна распространённая причина синяков – хрупкость сосудов под глазами. В любом случае лучше начать с посещения терапевта, а он уже направит к эндокринологу или другим врачам.

Если у одного из родителей была тонкая кожа в области глаз, то, возможно, проблема наследственная. Об этом стоит сказать врачу.

Меньше напрягать глаза

Из-за того, что человек целыми днями смотрит то в компьютер, то в телевизор, то в телефон, глаза находятся в постоянном напряжении, к коже вокруг глаз происходит приток крови. Отсюда и неэстетичная синева под глазами. Похожий эффект дают стрессы и бессонница.

Следует нормализовать свой режим дня, давать глазам отдых в течение дня, откладывать смартфон хотя бы за 2 часа до сна.

Попробовать патчи

Лучше всего наклеивать их по утрам после душа. Тогда эффекта хватит на весь день. Основу пропитки для патчей обычно составляют вода и увлажняющие компоненты, но в патчах от тёмных кругов должны быть также экстракт конского каштана, кофеин или апельсиновый сок.

Безигольная мезотерапия

Во время этой косметической процедуры в область под глазами вводят сыворотку с гиалуроновой кислотой. Без всяких игл, под напором кислорода, с помощью ультразвука или лазера. Процедура устраняет следы усталости, тёмные круги, а также помогает избавить глаза от отёчности.

Лучше отказаться совсем от никотина и алкоголя. Из-за них сосуды сначала сужаются, а затем резко расширяются. Самые тонкие не выдерживают и лопаются, что и приводит к появлению синяков под глазами.

Чайный компресс

Окунуть в свежую заварку ватный диск и приложить на область век на 15 минут. Чай улучшает кровообращение, снимает воспалительный процесс и делает кожу мягче.

Компресс с миндальным маслом

Оно отбеливает и тонизирует. Нужно подушечками пальцев мягко распределить масло под глазами, слегка втирая, а через 25 минут снять влажным спонжем.

Компресс из ромашки

Заварить аптечную ромашку и разделить отвар на 2 части: одну охладить, а другую оставить тёплой. Приложить к векам сначала ватные диски, смоченные в тёплом отваре, потом – в прохладном.

Источник: rsute.ru