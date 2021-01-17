Точка Лин Гу для снятия болей. Как найти и когда использовать?

Специалисты по акупунктуре рассказали, что существует одна «волшебная» точка, которая является особенно эффективной для многих случаев. Но основная её задача – снятие болей седалищного нерва, что для многих людей является просто «палочкой-выручалочкой», подаренной людям китайскими врачами. Об этой супер-точке и пойдет речь.
Что представляет из себя точка Лин Гу
Специалисты по иглоукалыванию используют в своей работе более трёхсот важных для нормального функционирования организма точек, в то время как точка Лин Гу считается одной из наиболее эффективных для уменьшения боли в пояснично-крестцовом отделе, именуемую в медицине ишиалгией.
Эту точку обнаружил врач китайской медицины — мастер Тун, и, воздействуя на нее, он добивался просто поразительных результатов. Лин Гу располагается между пястными костями руки -первой и второй — то есть, между большим и указательным пальцами – ее используют, когда необходимо облегчить боли, которые «отдают» в ногу. Причем иголка втыкается специалистом по акупунктуре на руке, противоположной по отношению к «больному месту». В большинстве случаев, боль начинает утихать уже через несколько минут.
Когда используют точку Лин Гу
Помимо пояснично-крестцовых проблем, на данную точку воздействуют при менструальных, головных, зубных болях, а также — болях в ногах, неврите лицевого нерва и других. Её можно использовать даже ежедневно тем, кто имеет «сидячую» работу, то есть, имеет проблемы со спиной или для снятия напряжения. И необязательно для этого втыкать иголки – можно просто воздействовать на точку надавливанием пальцем. Но есть и противопоказания к стимулированию Лин Гу – это беременность (из-за очень сильного действия).
Нельзя с уверенностью рассказать, как именно работает точка Лин Гу, но известно, что воздействие на неё провоцирует увеличение притока крови, что помогает боли утихнуть. А может быть, снять болевой эффект помогает выработка эндорфинов — тех гормонов, которые считаются натуральными анальгетиками.
Как это работает
Воздействовать при необходимости на точку Лин Гу не трудно.
Необходимо положить палец одной руки между большим и указательным пальцами противоположной, после чего — надавить с некоторым усилием до слегка болезненного ощущения;
Надавливать в течение 1-2 минут, но может потребоваться больше времени – от 20 до 40 минут;
Данное упражнение можно делать как дома и на рабочем месте, так и по дороге куда-либо. Не нужно использовать иглы, а лишь только надавливание, если нет достаточного количества знаний и опыта в акупунктуре.
Источник: rsute.ru