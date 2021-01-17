Точка Лин Гу для снятия болей. Как найти и когда использовать?

Специалисты по акупунктуре рассказали, что существует одна «волшебная» точка, которая является особенно эффективной для многих случаев

Специалисты по акупунктуре рассказали, что существует одна «волшебная» точка, которая является особенно эффективной для многих случаев. Но основная её задача – снятие болей седалищного нерва, что для многих людей является просто «палочкой-выручалочкой», подаренной людям китайскими врачами. Об этой супер-точке и пойдет речь.

Что представляет из себя точка Лин Гу

Специалисты по иглоукалыванию используют в своей работе более трёхсот важных для нормального функционирования организма точек, в то время как точка Лин Гу считается одной из наиболее эффективных для уменьшения боли в пояснично-крестцовом отделе, именуемую в медицине ишиалгией.

Эту точку обнаружил врач китайской медицины — мастер Тун, и, воздействуя на нее, он добивался просто поразительных результатов. Лин Гу располагается между пястными костями руки -первой и второй — то есть, между большим и указательным пальцами – ее используют, когда необходимо облегчить боли, которые «отдают» в ногу. Причем иголка втыкается специалистом по акупунктуре на руке, противоположной по отношению к «больному месту». В большинстве случаев, боль начинает утихать уже через несколько минут.

Когда используют точку Лин Гу

Помимо пояснично-крестцовых проблем, на данную точку воздействуют при менструальных, головных, зубных болях, а также — болях в ногах, неврите лицевого нерва и других. Её можно использовать даже ежедневно тем, кто имеет «сидячую» работу, то есть, имеет проблемы со спиной или для снятия напряжения. И необязательно для этого втыкать иголки – можно просто воздействовать на точку надавливанием пальцем. Но есть и противопоказания к стимулированию Лин Гу – это беременность (из-за очень сильного действия).

Нельзя с уверенностью рассказать, как именно работает точка Лин Гу, но известно, что воздействие на неё провоцирует увеличение притока крови, что помогает боли утихнуть. А может быть, снять болевой эффект помогает выработка эндорфинов — тех гормонов, которые считаются натуральными анальгетиками.

Как это работает

Воздействовать при необходимости на точку Лин Гу не трудно.

Необходимо положить палец одной руки между большим и указательным пальцами противоположной, после чего — надавить с некоторым усилием до слегка болезненного ощущения;

Надавливать в течение 1-2 минут, но может потребоваться больше времени – от 20 до 40 минут;



В том случае, если обезболивания достичь не удалось, следует попробовать сделать то же самое с другой рукой.

Данное упражнение можно делать как дома и на рабочем месте, так и по дороге куда-либо. Не нужно использовать иглы, а лишь только надавливание, если нет достаточного количества знаний и опыта в акупунктуре.

Источник: rsute.ru