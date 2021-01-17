Что пить при похмелье

Чтобы избавиться от неприятных симптомов, нужно вывести продукты распада алкоголя и восстановить водно-солевой баланс.

Похмелье – это состояние в результате интоксикации продуктами распада алкоголя

Нередко после обильных возлияний здоровье подводит. Организм испытывает интоксикацию и обезвоживание, болит голова. Поэтому важно знать способы, которые помогут снять головную боль и улучшить общее самочувствие.

Похмелье – это состояние в результате интоксикации продуктами распада алкоголя. Самые частые симптомы – головная боль, сухость во рту, чувствительность к шуму, яркому свету, тошнота, повышенная раздражительность.

Самая частая ошибка

Наиболее частая ошибка – это облегчить состояние, снова приняв на грудь что либо из спиртного. И неважно, вино это, пиво или что-то ещё. Похмелье – то же самое отравление, но только спиртом. Поэтому не стоит усугублять его новой порцией горячительного.

Помимо интоксикации, организм испытывает и обезвоживание. Алкоголь действует как мочегонное, стимулирует потоотделение. С влагой выводится калий, натрий, магний и кальций, что приводит к нарушению водно-солевого баланса. Отсюда и отёчность, сухость во рту.

Чтобы избавиться от неприятных симптомов, нужно вывести продукты распада алкоголя и восстановить водно-солевой баланс.

Детоксикация

Для детоксикации можно принять энтеросорбенты (активированный уголь, энтеросгель, полисорб). Надо пить больше простой воды.

Восстановление водно-солевого баланса

Для его восстановления стоит использовать кефир, морс, айран, тан, компоты из сухофруктов, столовую минеральную воду. Они должны быть тёплыми, а не холодными, чтобы полезные вещества попали в кровь, а не прошли транзитом.

Кофе, газировки противопоказаны. Они тонизируют и оказывают мочегонный эффект, а значит, ещё сильнее обезвоживают организм. Не стоит увлекаться и рассолами с маринадами – в них много соли, что провоцирует задержку жидкости, а это затрудняет детоксикацию, к тому же может спровоцировать подъём давления.

Уменьшить головную боль

Если нет противопоказаний, для уменьшения головной боли можно принять обезболивающее, например, цитрамон, парацетамол.

Нормализовать работу желудка

Нужно перейти на щадящее питание, способствующее нормализации обмена веществ. Можно есть бананы, яйца всмятку, рисовую кашу, сваренную на воде, супы-пюре, пить некрепкие бульоны – они обволакивают желудок и быстро всасываются.

С аспирином нужно быть осторожнее: он раздражает желудок, что может привести к гастриту, и разжижает кровь, что грозит кровотечением.

Источник: rsute.ru