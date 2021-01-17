Обои в зал 2021: Какие цвета и оттенки лучше выбирать?

Декор интерьера сказывается на нашем настроении, самочувствии и комфорте, поэтому к выбору цвета стоит подойти более чем ответственно.

Выбор обоев для зала зависит от личных предпочтений, но есть критерии, которые стоит учитывать

Зал – визитная карточка каждого дома, а также это комната для отдыха после тяжелого рабочего дня. Немаловажную роль играет и то, какой цвет обоев выбрать для зала. И здесь необязательно отталкиваться от модных тенденций, в первую очередь дизайн должен нравиться самим владельцам.

Основные критерии выбора обоев для зала

Выбор обоев для зала зависит от личных предпочтений, но есть критерии, которые стоит учитывать:

Любые отделочные материалы должны быть экологически чистыми. К сожалению, сегодня не все виды обоев изготовлены из натуральных компонентов. Но нужно позаботиться о том, чтобы они не препятствовали циркуляции воздуха в помещении.

В зале всегда собирается большое количество людей, поэтому обои не должны пачкаться. А если в доме еще живут дети и животные, то материал должен быть износостойким и прочным.

Солнечные лучи негативно влияют на внешний вид обоев, под воздействием солнца они выгорают. Поэтому для комнаты с большими окнами стоит покупать материалы, устойчивые к ультрафиолету.

Выбирая обои, нужно позаботиться о комфорте. Сегодня покрытия наделены дополнительными характеристиками, например, они поглощают шум, утепляют, маскируют неровности.

Обои должны быть приятными на вид, поэтому не стоит экономить на их качестве и эстетичности.

Для изготовления обоев используют разные материалы, которые имеют свои сильные и слабые стороны. Для тех, кто часто делает ремонт, лучше использовать бумажные. Они недорогие, безопасны для здоровья, с ними легко работать, а их богатая палитра цветов и узоров позволит воплощать самые интересные решения в интерьере. Но, покупая бумажные обои, стоит помнить, что они не устойчивы к любым повреждениям и не переносят влагу.

К более удачным материалам относят виниловые и флизелиновые обои. Они прочные, долговечные, защищают стены, выравнивают все недостатки, хорошо переносят свет и влагу. Сегодня можно купить виниловые обои с декоративными эффектами в виде переливов, глянца, шелкографии, а флизелиновые можно перекрасить в любой момент.

Виниловые обои создают барьер для циркуляции воздуха в помещении, поэтому лучше приобрести покрытие, для изготовления которого использовался перфорированный винил.

В последнее время особой популярностью стали пользоваться натуральные отделочные материалы для стен. Это бамбук, тростник или солома. Такие покрытия долговечны, не боятся света и влаги. А вот текстильные обои можно назвать самыми эффектными. Они покоряют своей стойкостью, безопасностью, современным дизайном и приятной фактурой.

Выбор цвета — что говорят психологи

Декор интерьера сказывается на нашем настроении, самочувствии и комфорте, поэтому к выбору цвета стоит подойти более чем ответственно. Психологи объединили все цвета в три группы – нейтральные, успокаивающие и стимулирующие.

Описание наиболее популярных:

Красный – стимулирующий цвет, который придает уверенность и оптимизм. Только использовать его нужно осторожно, а мнительным и легко возбудимым личностям от него стоит отказаться.

Оранжевый – теплый, жизнерадостный и дружелюбный цвет, который станет отличным решением для создания благоприятной обстановки.

Желтый – цвет свободы, счастья и оптимизма. Он не только заряжает энергией, но и способствует принятию верных решений. Только полностью желтые обои могут переутомлять, поэтому такой цвет лучше сочетать с другими оттенками, например с зеленым, коричневым или белым.

Синий цвет – это символ безмятежности, спокойствия и умиротворенности. Он освобождает от негативных эмоций и мыслей.



Зеленый – универсальный цвет, который ассоциируется с природой, пробуждением и весной. Но здесь многое зависит от выбранного оттенка, так как у каждого своя энергетика.Коричневый – идеальный выбор цвета для выносливых и сильных личностей, но если его будет слишком много в интерьере, то это вызовет негативные последствия: страх, депрессию, разочарование.

Яркие цвета лучше использовать в комбинации с нейтральными, например с серым, бежевым или белым.

Отвечая на вопрос, какой цвет обоев выбрать для зала, стоит учитывать расположение самой комнаты. Для помещения с хорошим освещением подойдут холодные оттенки, для теневой комнаты – теплые, нейтральные или пастельные цвета.

Цвет обоев для зала с белой мебелью

Многие используют белую мебель в интерьере, несмотря на то, что она считается не самой практичной и маркой. Дизайнеры советуют использовать для зала обои натуральных природных оттенков, которые подчеркнут ее необычность. А вот обои под камень, бамбук, бересту или дерево позволят получить этнический интерьер.

С белой мебелью гармонируют практически все цвета, но многое зависит от выбранного стиля интерьера. Так, для современных направлений, таких лофт, арт-деко, арт-стиль подходят белые обои, черные, стальные и все оттенки серого. Также отлично подчеркнут интерьер покрытия с имитацией кирпичной кладки или камня.

Для стиля прованс важно подчеркнуть его воздушность, нежность и легкость. Поэтому здесь стоит отдать предпочтение натуральным пастельным тонам. Это фисташковый, салатовый, бежевый, цвет неба и обои с неброским цветочным принтом.

В классическом стиле лучше использовать комбинацию белых обоев с другими светлыми оттенками, например, с бежевым или кофейным. И особенно эффектно смотрятся панно с узорами, орнаментами. Допускается использование более темных цветов, например коричневого.

Для экзотических стилей с белой мебелью хорошим выбором станут обои естественных природных цветов. Также можно подобрать покрытия с имитацией бамбука, отделки под глину или «рисовые» поверхности.

Обои и мебель белого цвета способствуют созданию спокойной и расслабляющей обстановки, но многое зависит и от расположения самой мебели.

С темной мебелью

Темная мебель всегда смотрится солидно и презентабельно. И, чтобы подчеркнуть изысканность интерьера, нужно грамотно подобрать цвет обоев.

С темной мебелью отлично сочетаются светлые обои. Белый цвет избавит интерьер от громоздкости, сделает комнату более светлой и легкой. Также для интерьера можно выбрать белые обои с позолоченными рельефными рисунками. Такие покрытия смотрятся оригинально и только подчеркнут статус владельца.

Необычный дизайнерский прием в интерьере – темная стена. Решение роскошное, смелое, но рискованное. Нужно знать, где темная стена будет уместна, иначе в итоге можно получить мрачную комнату. Так, зал должен быть просторным, с хорошим естественным освещением и плавным переходом от соседних комнат.

Интерьер накладывает отпечаток на комфорт и самочувствие жильцов. Поэтому не стоит покупать первые понравившиеся обои. Нужно рассмотреть все варианты, а также определиться с дизайном, подумать, какого цвета будут мебель и текстиль. И главное, выбирайте красивые обои, которые будут радовать вас долгие годы.

Итоги

При выборе цвета стоит учитывать личные предпочтения, площадь и освещенность комнаты, а также требования к функциональности.

Обои должны быть не только эстетичными внешне, но и безопасными. Материал не должен препятствовать циркуляции воздуха.

Выбор цвета покрытия для стен зависит от выбранного стиля интерьера.

Для белой мебели подходят практически все цвета, для темной – светлые.

Источник: kleo.ru