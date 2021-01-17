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Алла Пугачева предстала в образе серой зайки

22:30 17.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJ0XUTQsAbn
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Алла звезда, - твердят поклонники в один голос.

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Алла Пугачева

Примадонна нашей эстрады утеплилась в январе и надела серую шубку, которая со слов поклонников ей очень к лицу.

В компании близких людей Алла Пугачева демонстрирует стройные ножки, озаряя кадр своей белоснежной улыбкой. В руках у нее стильный золотой клатч. Звезда выглядит счастливой и отдохнувшей. Поклонники восхищены ее образом:

zavoronkova48Девица в шубке лучше всех 💖

okseniasom - Алла звезда🤩🔝

zoiagarnovaХорошие девицы, девочки пусть жизнь вас любит и балует💗💗💗💗
sne4702 - Три полуграции 🌹
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Публикация от Алла Пугачёва | Pop Queen 👑 (@allapugacheva_koroleva)

Источник: instagram.com

лицо морщины серая шуба стройность улыбка шуба Алла Пугачева
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