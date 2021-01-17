Алла Пугачева предстала в образе серой зайки

Алла звезда, - твердят поклонники в один голос.

Алла Пугачева

Примадонна нашей эстрады утеплилась в январе и надела серую шубку, которая со слов поклонников ей очень к лицу.

В компании близких людей Алла Пугачева демонстрирует стройные ножки, озаряя кадр своей белоснежной улыбкой. В руках у нее стильный золотой клатч. Звезда выглядит счастливой и отдохнувшей. Поклонники восхищены ее образом:

zavoronkova48 - Девица в шубке лучше всех 💖

okseniasom - Алла звезда🤩🔝

zoiagarnova - Хорошие девицы, девочки пусть жизнь вас любит и балует💗💗💗💗 sne4702 - Три полуграции 🌹

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачёва | Pop Queen 👑 (@allapugacheva_koroleva)

Источник: instagram.com