Алла Пугачева предстала в образе серой зайки

Примадонна нашей эстрады утеплилась в январе и надела серую шубку, которая со слов поклонников ей очень к лицу.
В компании близких людей Алла Пугачева демонстрирует стройные ножки, озаряя кадр своей белоснежной улыбкой. В руках у нее стильный золотой клатч. Звезда выглядит счастливой и отдохнувшей. Поклонники восхищены ее образом:
zavoronkova48 - Девица в шубке лучше всех 💖
okseniasom - Алла звезда🤩🔝
zoiagarnova - Хорошие девицы, девочки пусть жизнь вас любит и балует💗💗💗💗
sne4702 - Три полуграции 🌹
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Источник: instagram.com