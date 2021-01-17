Как крестят взрослых? Важные правила, что нужно знать перед проведением обряда

Крещение—начало христианской жизни

Нередко человек приходит к осознанному желанию принять крещение уже во взрослом возрасте, если в младенчестве или детстве он не стал православным. Это серьезный шаг, на который идут люди, все тщательно обдумавшие и проанализировавшие не один раз. Решившись принять крещение, следует знать об основных правилах этого обряда.

Обряд принятия крещения взрослым человеком

Крещение – одно из главных таинств христианства. Сам обряд заключается в троекратном погружении тела в воду. Считается, что в этот момент человек умирает для греховной и плотской жизни, чтобы возродиться духовно.

Крещение взрослого человека означает освобождение от первородного греха, под которым понимается поступок прародителей (Адама и Евы). С тех пор данный первородный грех передается каждому человеку при рождении. По православному обычаю крещение можно принимать только один раз за всю жизнь. Ведь это символическое духовное рождение, которое может произойти только однократно.

Важно, чтобы взрослый человек, принимая крещение, имел искреннее желание жить дальше по христианским обычаям, а не делал это ради разрешения проблем или повышения своего общественного статуса. После завершения обряда он должен следовать православным обычаям и традициям – посещать богослужения, читать молитвы, вести праведную жизнь. Если этого не произойдет, в смысле не будет никакого таинства.

К крещению во взрослом возрасте следует тщательно подготовиться, заблаговременно вспомнив о совершенных грехах, неправедных поступках, существующих вредных привычках.

Перед крещением необходимо обязательно исповедаться и выучить текст молитвы Отче наш и Символ веры.

Обычаи и правила, сопровождающие крещение

Перед совершением этого таинства следует помнить о следующих особенностях:

Пройти обряд крещения может любой человек, в любой день и в любом возрасте, то есть с момента рождения и даже на смертном одре. При этом в каждой отдельно взятой церкви могут быть свои нюансы, установлен определенный порядок проведения таинства. Он может различаться в зависимости от возможностей, существующего распорядка. Необходимо заранее обратиться в храм, в котором человек собирается принять крещения, чтобы все уточнить на месте.

Что требуется для крещения взрослому?

Основным условием для совершения этого таинства становится присутствие у человека искренней православной веры. Целью принятия крещения может быть только стремление достичь единения с Богом.

Перед принятием крещения во взрослом возрасте верующий обязан пройти катехизацию. Это своеобразная подготовка к совершению таинства. Она заключается в нескольких беседах со священником, во время которых человек сможет узнать основы православия, обязанности христианина, задать интересующие его вопросы. Только когда священник посчитает, что катехизация пройдена, можно переходить к крещению. Кому-то достаточно одной беседы, в некоторых случаях требуется несколько встреч со священнослужителем.

Во время самого обряда человеку потребуется крестильная рубашка, нательный крест и тапочки. Дополнительно могут понадобиться полотенца. Это базовый перечень рекомендуемый вещей, который лучше уточнить в храме, где планируется провести таинство.

Крещение взрослых женщин

Для женщин существуют свои особенности принятия крещения, о которых обязательно следует помнить.

Женщинам рекомендуется надеть купальник, так как намокшая ткань после совершения обряда начнет просвечивать, что может привести к неловким и неприятным ситуациям. Дополнительно рекомендуется запастись сменным бельем. Важно помнить, что на протяжении всего обряда лодыжки должны быть обнажены. К нательному кресту нет никаких особых требований. Подойдет самый простой крестик, который продается в церковной лавке при храме. Можно приобрести его в любом другом месте, например, в ювелирном магазине. В этом случае батюшка освятит его непосредственно во время церемонии. Перед началом обряда следует купить несколько свечей. Их должны держать те, кто будет вас сопровождать.

Порядок совершения таинства

Само таинство совершается следующим образом:

Все начинается с наречения человека именем, благодаря которому он приобретает собственного Святого заступника. Впредь он будет выступать в роли его покровителя. Далее совершается возложение руки священника на человека, что является символом защиты и последующего благословения. В данном случае рука священнослужителя олицетворяет Божью руку. Считается, что с этого момента Бог начинает оказывать свое покровительство, берет под особую защиту верующего человека, обратившегося к нему. Затем произносится молебен. Во время него дьяволу и нечистым духам запрещается устраивать козни новокрещенному, их прогоняют молитвой от имени Господа. После символического изгнания нечисти наступает момент, когда верующий должен сам отречься от нее. Непосредственно перед началом таинства требуется освятить воду и елей. После этого священнослужитель приступает к помазыванию воды елеем, а затем самого человека, который принимает православие. Человека трижды погружают в освященную воду. Это сопровождается произнесением молебельных речей. При произнесении молитвы верующего озаряет благодать, которая исходит от Святого Духа. Благодаря ей меняется его физическая и духовная сущность, происходит своеобразное перерождение, которое должно в корне поменять душу верующего. Именно из-за этого данный обычай получил название «второе рождение». Считается, что после крещения грехи, которые были у человека, прощаются ему Всевышним. У него появляется собственный наставник, который становится для верующего собственным ангелом-хранителем, заботится о сохранении его души.

Благодать, которую верующий получил во время таинства крещения, сохраняется в нем на всем протяжении жизни. Главное, не растрачивать ее ненужными и глупыми поступками, а только множить действительно праведными деяниями. Регулярное посещение церкви, систематические исповеди, беседы со священнослужителями способствуют этому, помогая человеку сберечь в себе веру и жить праведно.

Источник: omolitvah.ru