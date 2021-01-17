Вирус герпеса человека 5 типа: Классификация, симптомы, лечение герпеса

Вирус простого герпеса присутствует в организме 95% людей. И лишь немногие имеют невосприимчивость, причины которой до сих пор непонятны.

«Простуда» на губах знакома практически каждому

«Простуда» на губах знакома практически каждому. Стоит подхватить насморк или перенервничать, как тут же появляется неприятный предвестник – покалывание где-нибудь у рта.

Вирус простого герпеса присутствует в организме 95% людей. И лишь немногие имеют невосприимчивость, причины которой до сих пор непонятны.

Вирус попадает в организм в раннем детстве: в 3 - 4 года, когда истощаются антитела против вируса герпеса, переданные младенцу матерью. Чаще всего заражение происходит, если ребенка целуют носители инфекции. Кроме поцелуя, вирус может проникнуть в организм, к примеру, со слюной. Он внедряется в слизистые, доходит до нервных окончаний, поднимается в полость черепа, где "прячется" в нервном сплетении, именуемом, тройничным ганглием и "спит" там до момента повторной активации.

Герпес «просыпается» при снижении иммунитета

Причины рецидивов герпеса на губах: стресс или эмоциональное расстройство; различных других болезней, в частности простуды, гриппа, сахарного диабета, ВИЧ; отравление или интоксикация; употребление алкоголя, кофеина и курение; избыточное ультрафиолетовое облучение; переохлаждение или перегревание; наступление менструация; переутомление и истощение; недостаточное питание/диета или расстройство желудка; другие индивидуальные для каждого человека факторы.

После "пробуждения" вирус направляется обратно к коже. При движении через нерв вирус вызывает воспаление ткани нерва.

Развитие герпеса можно условно поделить на несколько этапов. На первом этапе человек испытывает недомогание. В месте появления «лихорадки» появляется боль, пощипывание., кожа краснеет. На стадии воспаления образуется небольшой болезненный пузырек, заполненный жидкостью. Через некоторое время пузырек лопается и из него вытекает бесцветная жидкость, содержащая миллиарды вирусных частиц. На его месте появляется язвочка. На заключительном этапе язвочка покрывается корочкой.

Чаще всего герпес появляется на губах, но поражения могут появляться и на лице, в области ушей или в полости рта.

Что делать если у Вас появилась «простуда» на губах

В настоящий момент не разработано лекарственных средств и методов лечения, которые полностью уничтожали бы вирус простого герпеса в организме человека. Но несколько советов страдающих герпесом дать можно.

Строго соблюдайте правила личной гигиены! Поскольку герпес заразен, необходимо мыть руки с мылом, пользоваться отдельной посудой и полотенцем.

Не подносите руки к глазам! И не увлажняйте линзы слюной! Герпес может поразить слизистую глаза.

Не рекомендуется дотрагиваться до вирусного высыпания, целоваться. Вирус может передаться при пользовании одной помадой или курени одной сигареты.

Если пытаться удалить волдырь или корочку над язвой вирус может распространиться на другие части тела.

Откажитесь от орального секса! Вирус с пораженных губ может стать причиной генитального герпеса у партнера.

Молодой маме необходимо также соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы уберечь малыша от заражения герпесом. Если у Вас есть герпетические высыпания, необходимо каждый раз перед тем, как прикоснуться к ребенку, вымыть руки с мылом. И ни в коем случае не допускать контакта пораженной поверхности с кожей ребенка.

Как свести неприятные ощущения к минимуму

Начинать использовать противогерпесные препараты необходимо начать, как только вы почувствовали пощипывание. Лекарства не избавят Вас от вируса, но позволят остановить его развитие и ускорить выздоровление. Существуют препараты, предотвращающие развитие вируса: таблетки, мази для наружного применения, которые помогают заживлению пузырьков и язв, уменьшению неприятных ощущений.

При нанесении мази используйте ватные палочки, что бы избежать передачу вируса с губ на кожу пальцев.

Герпес требует внимания специалистов! «Простуда» на губах может оказаться симптомом серьезных заболеваний: резкого снижения иммунитета, онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции.

Если Вас мучают рецедивы герпеса – обратитесь к врачу. Специалист не только избавит Вас от лишних волнений и исключит опасность для здоровья, но и поможет подобрать комплексную программу профилактики и лечения герпеса.

Источник: familydoctor.ru