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Какой сегодня церковный праздник? Как 17 января выгнать нечистую силу из дому?

08:00 17.01.2021 Фото: pxhere.com
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Чтобы уважить Зосиму 17 января, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники, или медовые ириски.

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Существует и особая примета: если в этот день много снега — год будет медовым
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Как 17 января выгнать нечистую силу из дому?С Крещенским Сочельником 2021 теплые и душевные поздравленияЕщё 660 новостей

Дата по старому стилю: 4 января.
В этот день Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.

Существует и особая примета: если в этот день много снега — год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники, или медовые ириски.

Подходят к концу Святки, и нечистая сила старается напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!».

В это время «забивали черта» — колотили (понарошку, конечно) одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Любопытные девицы, желая узнать будущее, выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Именины в этот день
Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп

Источник: calend.ru

17 января 2021 Зосима-пчельник именины история праздник
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