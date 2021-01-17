17 января - Всемирный день снега. Зачем нужен этот праздник?

В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 17 января.

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».

— Сегодняшние дети зачастую смотрят в будущее с пессимизмом, и мы надеемся, что благодаря этому мероприятию мы сможем показать им и их семьям, сколько удовольствия они могут получить благодаря снегу, сохраняя при этом здоровый, безопасный и экологичный образ жизни, — заявил президент Международной федерации лыжного спорта Джан-Франко Каспер.

Организация этого праздника стала вторым шагом в реализации программы FIS «Выведем детей на снег». Дата проведения Дня снега выбрана неслучайно: в конце января, когда заканчивается сезон рождественских и новогодних каникул, важно привлечь внимание к горнолыжным курортам.

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. Что интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник отметили народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах. С тех пор эта традиция сохраняется. Проводится все больше новых соревнований, и немалое внимание уделяется привлечению к участию в них детей и подрастающего поколения.

Источник: calend.ru