16.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Скандал на «Битве экстрасенсов» с Сергеевым Сафроновым

01:00 17.01.2021 Фото: kleo.ru
1

Сергей Сафронов намерен добиться правды в суде. При этом речи о денежной компенсации не идет. Ведущий лишь хочет восстановить свою репутацию.

% name% title
Георгий Малиновский, принимавший участие ранее в проекте, рассказал, как обстояло дело с подсказками до того, как на шоу пришел работать Сергей Сафронов

Георгий Малиновский, принимавший участие ранее в проекте, рассказал, как обстояло дело с подсказками до того, как на шоу пришел работать Сергей Сафронов. Также участник поведал о своем отношении к ведущему.

Как известно, на шоу разразился грандиозный скандал. Ведущий Сергей Сафронов был обвинен в том, что за взятки оказывал подсказки участникам, после чего был уволен с проекта. Экстрасенс Алина Вердиш предъявила обвинение в адрес ведущего, заявив, что заплатила ему полтора миллиона рублей. Также она предоставила видео, где записан разговор с Сергеем. Сам же Сафронов заявил, что он всего лишь предлагал Алине уроки актерского мастерства.

О своем видении ситуации решил высказаться Георгий Малиновский, участник 14, 16 и 19 сезонов. Экстрасенс рассказал, что закрытую информацию на проекте сливали задолго до того, как на него пришел работать Сафронов. По словам Георгия, люди, которые это делали, соблазнялись возможность получить деньги и улучшить материальное положение, используя то, что им известны условия испытаний.

Малиновский отметил: такие схемы существовали еще задолго до 13 сезона. Тех, кто был замечен в сливе информации, незамедлительно увольняли. Однако на их место приходили другие люди, которые делали то же самое.

Что же касается Сафронова, Георгий убежден: ведущий не предлагал Вердиш продвинуть ее в обход других участников. Речь шла действительно всего лишь об уроках актерского мастерства. Этому находится простое объяснение: многие люди, пришедшие с целью участия в шоу, ведут себя зажато и их необходимо раскрепостить, чтобы они производили впечатление на публику.

Напомним, что Сергей Сафронов намерен добиться правды в суде. При этом речи о денежной компенсации не идет. Ведущий лишь хочет восстановить свою репутацию.

Источник: kleo.ru

подсказки проект участники шоу Георгий Малиновский Сергей Сафронов Битва экстрасенсов
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, подсказывал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что подарить мужчине на 14 февраля: Лучшие идеи для подарка в 2021 году
02:06 17-01-2021
Что подарить мужчине на 14 февраля: Лучшие идеи для подарка в 2021 году
Скандал на «Битве экстрасенсов» с Сергеевым Сафроновым
01:00 17-01-2021
Скандал на «Битве экстрасенсов» с Сергеевым Сафроновым
Павел Глоба: Этим знакам зодиака фортуна готовит большой сюрприз в феврале
23:30 16-01-2021
Павел Глоба: Этим знакам зодиака фортуна готовит большой сюрприз в феврале
Интересные вопросы собеседнику 2
23:00 16-01-2021
Интересные вопросы собеседнику
Умер французский 57-летний банкир Бенджамин де Ротшильд
22:44 16-01-2021
Умер французский 57-летний банкир Бенджамин де Ротшильд
Крещение 2021:Старинные гадания в Крещенский Сочельник и Крещение Господне 1
22:30 16-01-2021
Крещение 2021:Старинные гадания в Крещенский Сочельник и Крещение Господне
Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР 1
22:25 16-01-2021
Как убивал педофила житель Уфы Владимир Санкин, детали от СКР
Что снижает артериальное давление: удивитесь, но это - растяжка
22:15 16-01-2021
Что снижает артериальное давление: удивитесь, но это - растяжка
Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают? 1
22:04 16-01-2021
Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают?
Что можно и категорически нельзя делать 17 января на Зосима-пчельника? Народные приметы дня
22:00 16-01-2021
Что можно и категорически нельзя делать 17 января на Зосима-пчельника? Народные приметы дня