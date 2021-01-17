Скандал на «Битве экстрасенсов» с Сергеевым Сафроновым

Сергей Сафронов намерен добиться правды в суде. При этом речи о денежной компенсации не идет. Ведущий лишь хочет восстановить свою репутацию.

Георгий Малиновский, принимавший участие ранее в проекте, рассказал, как обстояло дело с подсказками до того, как на шоу пришел работать Сергей Сафронов

Георгий Малиновский, принимавший участие ранее в проекте, рассказал, как обстояло дело с подсказками до того, как на шоу пришел работать Сергей Сафронов. Также участник поведал о своем отношении к ведущему.

Как известно, на шоу разразился грандиозный скандал. Ведущий Сергей Сафронов был обвинен в том, что за взятки оказывал подсказки участникам, после чего был уволен с проекта. Экстрасенс Алина Вердиш предъявила обвинение в адрес ведущего, заявив, что заплатила ему полтора миллиона рублей. Также она предоставила видео, где записан разговор с Сергеем. Сам же Сафронов заявил, что он всего лишь предлагал Алине уроки актерского мастерства.

О своем видении ситуации решил высказаться Георгий Малиновский, участник 14, 16 и 19 сезонов. Экстрасенс рассказал, что закрытую информацию на проекте сливали задолго до того, как на него пришел работать Сафронов. По словам Георгия, люди, которые это делали, соблазнялись возможность получить деньги и улучшить материальное положение, используя то, что им известны условия испытаний.

Малиновский отметил: такие схемы существовали еще задолго до 13 сезона. Тех, кто был замечен в сливе информации, незамедлительно увольняли. Однако на их место приходили другие люди, которые делали то же самое.

Что же касается Сафронова, Георгий убежден: ведущий не предлагал Вердиш продвинуть ее в обход других участников. Речь шла действительно всего лишь об уроках актерского мастерства. Этому находится простое объяснение: многие люди, пришедшие с целью участия в шоу, ведут себя зажато и их необходимо раскрепостить, чтобы они производили впечатление на публику.

Напомним, что Сергей Сафронов намерен добиться правды в суде. При этом речи о денежной компенсации не идет. Ведущий лишь хочет восстановить свою репутацию.

Источник: kleo.ru