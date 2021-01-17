Крещенский сочельник 2021: Что категорически нельзя и что обязательно нужно делать 18 января, посоветовал священник Владимир Бирюков

Два дня в году, 18 и 19 января, совершается великое освящение воды

Крещенский сочельник отмечается 18 января. Он завершает период рождественских праздников. В этот день проводятся главные приготовления к Крещению.

Это день постный, потому что в древности готовились люди для того, чтобы принять таинство святого Крещения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник Владимир Бирюков.

-В Крещенский сочельник и в Крещение совершается великое освящение воды. Это бывает два дня за весь год. Это освящение великим чином совершается с молитвой, с просьбой особой, чтобы Господь благословил воду эту, в каждый день пользоваться чтобы могли люди верующие. Пить, умываться, освящать свое жилище, - будет все на польщу душевную и телесную.

По словам священника, пост, молока ни пить и мяса не есть — это всего лишь малая часть. В целом это воздержание. Нужно сдерживать себя от мыслей греховных, чувств греховных, слов греховных, плохих дел. Чтобы какой-то день чисто провести.

-Ведь каждый день почти у нас бывает в душе или осуждение, или раздражение, или гнев, или злопамятность, или зависть, или что-то еще. Хотелось бы, чтобы люди подумали, что нужно и о чистоте духовной подумать. Сейчас мы думаем, как бы не заразиться вирусом. Это нужно руки мыть, чаще протирать поверхности, пол мыть с хлоркой, вымывать все. А что нужно, чтобы душа была чистая? Ее тоже нужно бережно хранить, не допускать никаких плохих мыслей и чувств, которые могут нас в уныние и печаль ввергнуть. Дай Бог, чтобы про это не забывали. К празднику готовились, чтобы Господь в праздник Богоявления от Рождества до Крещения в нашем сердце нашел какой-то уголочек. Приготовили ему чистенький уголочек, чтобы там в чистоте духовной нашей, мыслей, веры нашей Господь обрел себе место. Чтобы были мы с царем в голове. А не без царя в голове. Чтобы было у нас понимание: есть вещи традиционные, которые из древности хранили предки наши и берегли. И жили тем, и счастливы были. Огромные семьи были: по 10, 15, 20 детей. И умели находить общий язык друг с другом. Стариков уважали, родителей уважали. Чти отца своего и матерь свою, и благость будет. Нужно не забывать об этом, - подчеркнул священник.

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