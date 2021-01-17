Сегодня именины: 17 января отмечается 24 именин по церковному календарю

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Аристарх
|от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
|Артем
|от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - «посвященный Артемиде» либо от слова артемес - «невредимый, здравый», «безупречного здоровья»
|Архип
|от древнегреческого имени Архиппос - «властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Клим
|краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
|Лука
|от латинского lux - «свет»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Остап
|народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Прохор
|от древнегреческого имени Прохорос, происходящее от прохореуо - «управлять хором», «идти впереди хора (танцующих)»
|Родион
|от греческого слова родеос - «розовый» от греческого слова родион - «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион - «герой», «героический»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
|Станислав
|от славянских слов «становиться» + «слава», т.е. «установивший славу», «ставший славным»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Трофим
|от древнегреческого имени Трофимос - «кормилец», «питомец», «воспитанник»
|Филипп
|от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
|Эраст
|от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - «любимый, любезный»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»