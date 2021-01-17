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Сегодня именины: 17 января отмечается 24 именин по церковному календарю

07:10 17.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 17 января отмечается 24 мужских именин.

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Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Аристарх от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
Артем от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - «посвященный Артемиде» либо от слова артемес - «невредимый, здравый», «безупречного здоровья»
Архип от древнегреческого имени Архиппос - «властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
Лука от латинского lux - «свет»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Прохор от древнегреческого имени Прохорос, происходящее от прохореуо - «управлять хором», «идти впереди хора (танцующих)»
Родион от греческого слова родеос - «розовый» от греческого слова родион - «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион - «герой», «героический»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Станислав от славянских слов «становиться» + «слава», т.е. «установивший славу», «ставший славным»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Трофим от древнегреческого имени Трофимос - «кормилец», «питомец», «воспитанник»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
Эраст от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - «любимый, любезный»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
день ангела именинники именины
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