Вышла замуж в парчовом голубоватом платье и с хризантемами в руках за Егора Попова девушка с именем примадонны в Бердске. А познакомились онлайн

Как отметили молодожены, их любовь здоровая и спокойная, но как и в любой другой семье у них бывают взрывы эмоций и чувств. Влюбленный жених без ума от макияжа, прически и платья невесты.



Пара собирается в совместное путешествие, но пока не знает куда

Встреча Егора и Аллы Поповых произошла онлайн. Новобрачные познакомились в интернете и решили встретиться. Спустя 1,5 года общения с милой и привлекательной девушкой, Егор понял - "Алла - та самая". 15 декабря пара официально зарегистрировала свои отношения.

Алла очень понравилась Егору. Ему с трудом удается выделить среди среди всех ее прекрасных качеств то, которое зацепило его больше всего.

- Понравилось абсолютно все в жене, особенно макияж, прическа и конечно же, красивое платье,- заявил Егор.

Егор же очаровал Аллу своей добротой и отзывчивостью.

- Он очень добрый, отзывчивый,- произнесла смущаясь, девушка.

Как признались молодожены, они затрудняются ответить, какое природное явление могло бы описать их влечение друг к другу. Их любовь здоровая и спокойная, но как и в любой другой семье у них бывают взрывы эмоций.

- О сравнении любви даже не задумывались как-то. Иногда бывают и эмоции, можем поспорить,- призналась Анна.

Медовый месяц супруги еще не обсуждали, но планируют.

- Путешествие имеет место быть, но попозже. В ближайшее время появятся идеи куда съездить,- высказались новобрачные.

После беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Егор и Анастасия Поповы направились к гостям за праздничный стол. На вопрос:: "Каким кулинарным блюдом удивит с утра мужа" новоиспеченная жена ответила следующим образом:

- Завтра с утра подам все, что останется из еды сегодня,- с улыбкой произнесла Алла.

По традиции, «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов и желает им долгой семейной жизни!