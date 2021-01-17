17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Задержали мать за изнасилование собственной дочери-школьницы

12:25 17.01.2021 Фото: pixabay.com
0

16-летняя девушка рассказала полицейским Подмосковья, что мать и отчим, приехавший из Узбекистана, занимались с ней сексом.

% name% title
Жительницу Подмосковья задержали за изнасилование собственной дочери

Рассказ школьницы из Подмосковья, которая обвинила мать и отчима в групповом изнасиловании, проверяют блюстители закона.

Как стало известно «МК», о случившемся 16-летняя школьница по секрету рассказала подружкам. По словам девочки, в интимные отношения в конце сентября 2020 года с ней вступал отчим, причем в этом участвовала ее мать. Оба взрослых в этот момент были сильно пьяны.

Приятельницы пришли в ужас и сообщили обо всем учителю, после чего информация дошла до правоохранительных органов. Отчим школьницы, приезжий из Узбекистана, был задержан. Мужчина сознался, что занимался сексом с несовершеннолетней. Он арестован за изнасилование.

Мать девочки (она работает фармацевтом) поместили под домашний арест. Ей вменяют насильственные действия сексуального характера. Показания ее дочери будут проверяться.

Школьница после развода родителей длительное время проживала с отцом. Однако требования мужчины показались подростку излишне строгими, и девочка год назад переехала к матери. После случившегося она вернулась к отцу.

арест изнасилование секс школьница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Люди - звери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто умер от коронавируса за сутки на 17 января в Новосибирской области. Заразившихся меньше не становится
13:08 17-01-2021
Кто умер от коронавируса за сутки на 17 января в Новосибирской области. Заразившихся меньше не становится
Картинки с крещением господним невероятной красоты 19 января 2021 года
13:00 17-01-2021
Картинки с крещением господним невероятной красоты 19 января 2021 года
БердскРозыск: Украл алкоголя на 5000 рублей и попал на видео неизвестный в Бердске
12:51 17-01-2021
Розыск: Украл алкоголя на 5000 рублей и попал на видео неизвестный в Бердске
Как крестят взрослых? Важные правила, что нужно знать перед проведением обряда
12:30 17-01-2021
Как крестят взрослых? Важные правила, что нужно знать перед проведением обряда
Задержали мать за изнасилование собственной дочери-школьницы
12:25 17-01-2021
Задержали мать за изнасилование собственной дочери-школьницы
Какие изменения в сфере недвижимости ждут россиян в 2021 году, узнайте подробности
12:18 17-01-2021
Какие изменения в сфере недвижимости ждут россиян в 2021 году, узнайте подробности
Можно ли заразиться во время крещенских купаний коронавирусом, ответил эксперт
12:11 17-01-2021
Можно ли заразиться во время крещенских купаний коронавирусом, ответил эксперт
Мусульманские праздники в 2021 году: Ураза-байрам и Курбан-байрам
12:00 17-01-2021
Мусульманские праздники в 2021 году: Ураза-байрам и Курбан-байрам
Эвакуировали пациентов из-за пожара и сильного задымления в больнице
11:49 17-01-2021
Эвакуировали пациентов из-за пожара и сильного задымления в больнице
Какие выплаты и пособия начнут приходить миллионам россиян «автоматически» от ПФР
11:37 17-01-2021
Какие выплаты и пособия начнут приходить миллионам россиян «автоматически» от ПФР