Задержали мать за изнасилование собственной дочери-школьницы

16-летняя девушка рассказала полицейским Подмосковья, что мать и отчим, приехавший из Узбекистана, занимались с ней сексом.

Жительницу Подмосковья задержали за изнасилование собственной дочери

Рассказ школьницы из Подмосковья, которая обвинила мать и отчима в групповом изнасиловании, проверяют блюстители закона.

Как стало известно «МК», о случившемся 16-летняя школьница по секрету рассказала подружкам. По словам девочки, в интимные отношения в конце сентября 2020 года с ней вступал отчим, причем в этом участвовала ее мать. Оба взрослых в этот момент были сильно пьяны.

Приятельницы пришли в ужас и сообщили обо всем учителю, после чего информация дошла до правоохранительных органов. Отчим школьницы, приезжий из Узбекистана, был задержан. Мужчина сознался, что занимался сексом с несовершеннолетней. Он арестован за изнасилование.

Мать девочки (она работает фармацевтом) поместили под домашний арест. Ей вменяют насильственные действия сексуального характера. Показания ее дочери будут проверяться.

Школьница после развода родителей длительное время проживала с отцом. Однако требования мужчины показались подростку излишне строгими, и девочка год назад переехала к матери. После случившегося она вернулась к отцу.