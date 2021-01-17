Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 января 2021 в России и мире

• День творчества и вдохновения
• Всемирный день снега (World Snow Day)
• День нарушения обещаний (Broken Resolution Day)
• День детских изобретений (Kid Inventors Day)
• День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского
• Всероссийский день учёта водоплавающих птиц
• День канатной дороги (Cable Car Day)
• Всемирный день религии (World Religion Day)
• Собор святых семидесяти апостолов
• Судный день (Judgment Day) - США
• День объятий коротышек (National Hug A Short Person Day) - США
• День святого Антонио (Festa di Sant`Antonio Abate) - Италия
• День Бенджамина Франклина (Ben Franklin Day) - США
• Патрский карнавал (Patras Carnival) - Греция
• День молочных продуктов - Таиланд
• День памяти Патриса Лумумба - Конго
• День страдания Фатимы (Martyrdom of Fatimah) - Иран
• День клиентского сервиса (Customer Service Day) - США
• Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла, Карла
• Феоктистов день (День Зосимы)
Важные даты
1773 английский моряк и путешественник Джеймс Кук на корабле Resolution стал первым кто пересек Южный полярный круг.
1920 в Советской России официально отменена смертная казнь.
1921 СНК РСФСР принял Декрет "О воздушных передвижениях" положивший начало гражданской авиации в СССР.
1942 родился Мохаммед Али (Кассиус Клей), американский боксер, олимпийский чемпион 1960 года в полутяжёлом весе, трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе среди профессионалов.
1945 освобождение Варшавы частями 1–го Белорусского фронта при содействии 1–й армии войска польского от немецких оккупантов.
1947 за сотрудничество с фашистами в СССР повешены русские белые генералы П. Краснов и П. Шкуро.
1966 американский стратегический бомбардировщик B–52 столкнулся над Испанией с самолётом–заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B–52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через два месяца.
1970 произведен первый испытательный полет фронтового бомбардировщика Су–24 (фото)
1991 многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию «Буря в пустыне».
1996 Госдума России провозгласила Севастополь российским городом.
2010 на Украине прошли Президентские выборы, победу в ходе которых одержал Виктор Янукович.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend