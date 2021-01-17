Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 17 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

Всемирный день снега 17 января

• День творчества и вдохновения

• Всемирный день снега (World Snow Day)

• День нарушения обещаний (Broken Resolution Day)



• День задабривания телефонного божества• День детских изобретений (Kid Inventors Day)• День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского• Всероссийский день учёта водоплавающих птиц• День канатной дороги (Cable Car Day)• Всемирный день религии (World Religion Day)• Собор святых семидесяти апостолов• Судный день (Judgment Day) - США• День горячего рома с маслом (National Hot Buttered Rum Day) - США• День объятий коротышек (National Hug A Short Person Day) - США• День святого Антонио (Festa di Sant`Antonio Abate) - Италия• День Бенджамина Франклина (Ben Franklin Day) - США• Патрский карнавал (Patras Carnival) - Греция• День молочных продуктов - Таиланд• День памяти Патриса Лумумба - Конго• День страдания Фатимы (Martyrdom of Fatimah) - Иран• День бутлегеров (National Bootlegger`s Day) - США• День клиентского сервиса (Customer Service Day) - США• Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла, Карла• Феоктистов день (День Зосимы)

Важные даты

1773 английский моряк и путешественник Джеймс Кук на корабле Resolution стал первым кто пересек Южный полярный круг.

1920 в Советской России официально отменена смертная казнь.

1921 СНК РСФСР принял Декрет "О воздушных передвижениях" положивший начало гражданской авиации в СССР.



1941 бой у Ко–Чанга.1942 родился Мохаммед Али (Кассиус Клей), американский боксер, олимпийский чемпион 1960 года в полутяжёлом весе, трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе среди профессионалов.1945 освобождение Варшавы частями 1–го Белорусского фронта при содействии 1–й армии войска польского от немецких оккупантов.1947 за сотрудничество с фашистами в СССР повешены русские белые генералы П. Краснов и П. Шкуро.1966 американский стратегический бомбардировщик B–52 столкнулся над Испанией с самолётом–заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B–52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через два месяца.1970 произведен первый испытательный полет фронтового бомбардировщика Су–24 (фото)1991 многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию «Буря в пустыне».1996 Госдума России провозгласила Севастополь российским городом.2008 умер Роберт Джеймс Фишер (род. 1943), 11–й чемпион мира по шахматам.2010 на Украине прошли Президентские выборы, победу в ходе которых одержал Виктор Янукович.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend