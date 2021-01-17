Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер

15 января 2020 года было объявлено, что кабинет Дмитрия Медведева уходит в отставку. Президент Владимир Путин предложил на должность премьера Михаила Мишустина, возглавлявшего ФНС. В ходе его утверждения в Госдуме голосов "против" не было.
Перед Мишустиным и министрами ставилась ключевая задача – придать новый импульс национальным проектам, навести порядок в финансовых вопросах, минимизировать бюрократические барьеры для развития бизнеса и более активно внедрять цифровизацию в основные сферы жизни. Прежде всего – в экономические процессы. База для этого была наработана: премьер в бытность главным налоговиком блестяще, как считают многие эксперты, оцифровал работу ведомства.
Приоритеты
Первым делом новый премьер провел крупную ротацию кадров. На министерские посты были назначены чиновники из других госструктур, а экс-министры переместились в другие кресла уже за рамками непосредственно правительства; появились новые вице-премьеры. Впрочем, многие главы ведомств, к примеру МВД, МИД и Минобороны, остались на прежних должностях. Некоторые из назначенцев были близкими к Мишустину по прежней работе людьми, что тут же лишило почвы любителей порассуждать, что это назначение чисто техническое.
На первом же заседании правительства 21 января Михаил Мишустин заявил: главное – "устойчивая макроэкономическая ситуация" и необходимость сделать так, чтобы "люди почувствовали изменения в своей жизни" на базе роста экономики, о чем говорил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию (вскоре после которого и стало известно об отставке кабинета Медведева).
Ряд СМИ подверг нового премьера критике за большое количество элитной недвижимости. Однако в ответных публикациях сообщалось: сам Мишустин некоторое время занимался бизнесом – отсюда и высокие доходы.
Премьер совершил ряд визитов в регионы и анонсировал выделение им дополнительных средств на насущные нужды. Впрочем, планам размеренно работать пришел конец уже в начале весны: по миру шагал коронавирус.
Антикризисный менеджер
Как заявляли летом источники в Кремле, федеральное правительство в условиях пандемии быстро адаптировалось и наладило эффективную работу в кризисной ситуации, в том числе в условиях самоизоляции. Тем не менее,спад экономики, цен на нефть, доходов и спроса на товары, а также проблемы с занятостью, причем не только уволенных сотрудников, но также самозанятых и индивидуальных предпринимателей, поставил перед правительством новые задачи. Весной и летом оно выполнило поручения президента по поддержке бизнеса и семей с детьми, а также само предложило ряд мер по стимулированию экономики. Сам Мишустин еще в апреле переболел коронавирусом, однако достаточно быстро вернулся к исполнению обязанностей.
Не хватать звезды с неба
Ждать чудес от нового правительства на фоне глобального спада наивно. Тем не менее, исполнительная власть исправно выполняет поручения главы государства и поддерживает экономические процессы на плаву. Оперативно выделяет средства нуждающимся в них регионам и отраслям народного хозяйства. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Одна из популярных мер – решение правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года. Правительству в нынешних условиях приходится заниматься как стратегическими вопросами – к примеру, разработкой стратегии развития Арктики, так и оперативными – вакцинацией и сдерживанием роста цен на продукты питания. Собственно, это и входит в его обязанности.
Источник: radiosputnik.ria.ru