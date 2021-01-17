Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер

Ряд СМИ подверг нового премьера критике за большое количество элитной недвижимости. Однако в ответных публикациях сообщалось: сам Мишустин некоторое время занимался бизнесом – отсюда и высокие доходы.

Михаил Мишустин

15 января 2020 года было объявлено, что кабинет Дмитрия Медведева уходит в отставку. Президент Владимир Путин предложил на должность премьера Михаила Мишустина, возглавлявшего ФНС. В ходе его утверждения в Госдуме голосов "против" не было.

Перед Мишустиным и министрами ставилась ключевая задача – придать новый импульс национальным проектам, навести порядок в финансовых вопросах, минимизировать бюрократические барьеры для развития бизнеса и более активно внедрять цифровизацию в основные сферы жизни. Прежде всего – в экономические процессы. База для этого была наработана: премьер в бытность главным налоговиком блестяще, как считают многие эксперты, оцифровал работу ведомства.

Приоритеты

Первым делом новый премьер провел крупную ротацию кадров. На министерские посты были назначены чиновники из других госструктур, а экс-министры переместились в другие кресла уже за рамками непосредственно правительства; появились новые вице-премьеры. Впрочем, многие главы ведомств, к примеру МВД, МИД и Минобороны, остались на прежних должностях. Некоторые из назначенцев были близкими к Мишустину по прежней работе людьми, что тут же лишило почвы любителей порассуждать, что это назначение чисто техническое.