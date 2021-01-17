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Новогоднюю елку убрать из квартиры до весны советуют в МЧС. Как бы чего не вышло

14:01 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов.

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Причина беспокойств в пожароопасности

Спасатели МЧС России советуют не держать долго елки в квартирах после новогодних праздников, так как они становятся пожароопасными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. "При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья", - подчеркнули в ГУ МЧС. Спасатели советуют также осыпавшуюся хвою сразу убрать, поскольку она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

В Москве с 2016 года проходит экологическая акция "Елочный круговорот". Ее основные цели - правильно утилизировать новогодние деревья, а также привлечь внимание горожан к раздельному сбору отходов. В текущем году акция стартовала в столице 2 января. Все желающие до 20 февраля могут сдать на переработку новогоднее дерево в любой пункт приема, их в столице работает более 500, передает ТАСС.

до весны елка не советуют пожароопасность МЧС
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От редакции

Когда вы предпочитаете прощаться с ёлкой?

Аноним, 17 января 2021 14:33
НВР:
А это моё дело. Я купил её в своей квартире поставил. Пусть рекомендуют папе, маме детям своим. Мы их содержим.

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