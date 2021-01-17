Лунный календарь посева на март 2021 года

Март – «жаркая пора» для садовода и огородника, так как на загородном участке начинается посевной сезон. Лунный посадочный календарь на 2021 год поможет грамотно спланировать работы с учетом благоприятных дней, чтобы в скором времени получить отменный урожай.
Влияние фаз Луны
Солнце и Луна оказывают огромное влияние на рост и развитие растений. Благодаря многолетним наблюдениям ученые не раз находили подтверждение тому, что в новолуние растения меньше потребляют влаги. Следовательно, в этот период не стоит усердствовать с поливом.
Сила притяжения двух планет Солнечной системы оказывает угнетающее влияние на корневую систему, поэтому с некоторыми работами (прополкой, рыхлением, пересадкой, обрезкой и сбором урожая) лучше немного повременить.
Активное поглощение воды растениями и образование новых побегов происходит на растущую Луну. А значит, время идеально для посева семян и внесения удобрения. При необходимости, допускается умеренный полив и поверхностное рыхление почвы.
Пропалывать сорняки, заниматься размножением многолетников, выполнять профилактические меры – все это не стоит делать на убывающую Луну, так как в этот период происходят обратные процессы. Для таких работ подходит полнолуние, когда в стеблях, цветах и плодах собирается вся энергия.
|Лунный посадочный календарь садовода и огородника на март 2021 года
|Фазы Луны
|Даты
|Убывающая
|1, 6, 29
|Новолуние
|13
|Растущая
|14, 21, 22
|Полнолуние
|28
|Разновидность культуры
|Благоприятные дни для посева и посадки
|Картофель и топинамбур
|1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28
|Чеснок, лук репчатый
|1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28
|Морковь и свекла
|1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28
|Редис, репа, редька, брюква
|1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28
|Петрушка, сельдерей на корень
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Салат, капуста ранняя, средняя и поздняя
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Огурцы, сельдерей, шпинат
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Томаты
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Перец сладкий и перец жгучий
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Баклажаны
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Бахчевые (дыня, арбуз)
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Тыква, кабачки, патиссоны
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Фасоль, горох, чечевица
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Укроп, петрушка, пастернак, лук на зелень
|3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Кукуруза, соя
|1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
|Подсолнечник
|1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28
Работы в саду
В конце первого весеннего месяца наводят порядок на участке, производят санитарную обрезку деревьев (сроки зависят от погодных условий). Для предотвращения застоя талой воды готовят соответствующие канавки. Мочевиной, разведенной с водой, опрыскивают деревья и всю почву под ними от вредителей.
При обнаружении лишайников на деревьях и кустарниках, принимают меры по их уничтожению. Готовят 7-10-процентный раствор железного купороса (1 ч. л. на 100 мл воды) и опрыскивают их.
Сделать это необходимо до начала сокодвижения, иначе велик риск повреждения коры и почек, что впоследствии приведет к гибели растения.
Также необходимо подготовить грядки: снять с них снег, пролить горячей водой и просыпать золой. На участке, предназначенном для моркови, последний шаг необходимо пропустить по причине того, что в золе отсутствует азот, необходимый для комплексной подпитки этого овоща.
А еще проверить лук на предмет повреждений, разложить в доме приманку для грызунов, чтобы на момент открытия дачного сезона избавиться от непрошеных гостей. В марте, как и в феврале, следует позаботиться о подсыпании корма в птичьи кормушки и заняться приведением в порядок теплицы для высадки редиса и зелени.
Посев семян
Лунный посадочный календарь на март 2021 года поможет начинающим садоводам и огородникам. В нем указаны благоприятные дни для посева на рассаду. Если вы по каким-то причинам не успели произвести посев семян перцев, баклажанов и высокорослых томатов на рассаду в феврале, самое время заняться этим в первых числах первого весеннего месяца.
Повысив температуру почвы до 28-32 градусов, получится ускорить появление всходов. Создав такие условия, уже через десять дней можно ждать появления перцев, через неделю — всходов баклажанов, а через 5 дней — томатов. Если температура почвы чуть ниже, всходы появятся на пару дней позже.
Слишком низкая температура (+20 °С) и слишком высокая (+40 °С) пагубно влияет на растение. В первом случае семена либо взойдут намного позднее положенного срока, либо и вовсе не взойдут. Во втором случае с большой степенью вероятности они погибнут.
Отвечая на вопрос, когда и что еще сажать в марте 2021 года, стоит отметить, что месяц подходит для посева репчатого лука семенами. Благодаря раннему сроку растягивается вегетационный период, и есть все шансы получить максимально крупные головки.
В середине месяца можно начинать сеять цветную, белокочанную (включая поздние сорта) капусту и брокколи. Чтобы в конце весны наслаждаться ароматным базиликом, в середине марта следует высеивать его семена.
При наличии теплой теплицы, в середине весны высаживают огурцы. А после появления первых всходов самое время внести подкормку, и уже в июне можно будет собирать первый урожай.
Цветочные культуры
Первый месяц весны как нельзя лучше подходит для посева мелкосемянных цветов. К таковым относятся:
- Петуния – она очень медленно развивается, потому посадка в марте позволит любоваться красивым цветением уже в конце апреля – начале мая.
- Вербена – очень красивое многолетнее растение, которое высаживается в одно время с петунией.
- Прямостоячие бархатцы – опытным садоводам известно не понаслышке, что это растение с долгим вегетационным периодом. Следовательно, стоит заблаговременно позаботиться о высадке рассады, тогда с большей долей вероятности в мае оно порадует обильным цветением.
- Георгины однолетние – компактные сорта цветов шикарно смотрятся как в вазонах, так и на задних планах клумб.
- Львиный зев – кто бы мог подумать, что из мелких семян вырастают крепкие растения, радующие глаз обильным цветением. Так как им требуется довольно продолжительное время на рост, март – самая подходящая пора для высадки.
Даже у начинающего садовода есть все шансы вырастить хороший урожай на радость себе и семье при соблюдении несложных правил и подсказок лунного календаря.
Итоги
- Март – период интенсивной работы на садовом участке. Нужно убрать в теплице, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, высадить в горшках семена на рассаду, если не успели сделать это в феврале.
- Помимо лунного календаря, ориентироваться нужно и на погодные условия конкретного региона, так как эта информация носит рекомендательный характер.
- Важно создать для растений оптимальные условия. Слишком низкая и слишком высокая температура пагубно на них влияет.
Источник: kleo.ru