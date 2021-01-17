Лунный календарь посева на март 2021 года

Лунный посадочный календарь на март 2021 года поможет начинающим садоводам и огородникам. В нем указаны благоприятные дни для посева на рассаду.

Многое в природе зависит от лунного цикла—стоит применить эти знания и в своем огороде

Март – «жаркая пора» для садовода и огородника, так как на загородном участке начинается посевной сезон. Лунный посадочный календарь на 2021 год поможет грамотно спланировать работы с учетом благоприятных дней, чтобы в скором времени получить отменный урожай.

Влияние фаз Луны

Солнце и Луна оказывают огромное влияние на рост и развитие растений. Благодаря многолетним наблюдениям ученые не раз находили подтверждение тому, что в новолуние растения меньше потребляют влаги. Следовательно, в этот период не стоит усердствовать с поливом.

Сила притяжения двух планет Солнечной системы оказывает угнетающее влияние на корневую систему, поэтому с некоторыми работами (прополкой, рыхлением, пересадкой, обрезкой и сбором урожая) лучше немного повременить.

Активное поглощение воды растениями и образование новых побегов происходит на растущую Луну. А значит, время идеально для посева семян и внесения удобрения. При необходимости, допускается умеренный полив и поверхностное рыхление почвы.

Пропалывать сорняки, заниматься размножением многолетников, выполнять профилактические меры – все это не стоит делать на убывающую Луну, так как в этот период происходят обратные процессы. Для таких работ подходит полнолуние, когда в стеблях, цветах и плодах собирается вся энергия.

Лунный посадочный календарь садовода и огородника на март 2021 года Фазы Луны Даты Убывающая 1, 6, 29 Новолуние 13 Растущая 14, 21, 22 Полнолуние 28 Разновидность культуры Благоприятные дни для посева и посадки Картофель и топинамбур 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28 Чеснок, лук репчатый 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28 Морковь и свекла 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28 Редис, репа, редька, брюква 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28 Петрушка, сельдерей на корень 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Салат, капуста ранняя, средняя и поздняя 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Огурцы, сельдерей, шпинат 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Томаты 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Перец сладкий и перец жгучий 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Баклажаны 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Бахчевые (дыня, арбуз) 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Тыква, кабачки, патиссоны 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Фасоль, горох, чечевица 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Укроп, петрушка, пастернак, лук на зелень 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Кукуруза, соя 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28 Подсолнечник 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28

Работы ​в саду

В конце первого весеннего месяца наводят порядок на участке, производят санитарную обрезку деревьев (сроки зависят от погодных условий). Для предотвращения застоя талой воды готовят соответствующие канавки. Мочевиной, разведенной с водой, опрыскивают деревья и всю почву под ними от вредителей.

При обнаружении лишайников на деревьях и кустарниках, принимают меры по их уничтожению. Готовят 7-10-процентный раствор железного купороса (1 ч. л. на 100 мл воды) и опрыскивают их.

Сделать это необходимо до начала сокодвижения, иначе велик риск повреждения коры и почек, что впоследствии приведет к гибели растения.

Также необходимо подготовить грядки: снять с них снег, пролить горячей водой и просыпать золой. На участке, предназначенном для моркови, последний шаг необходимо пропустить по причине того, что в золе отсутствует азот, необходимый для комплексной подпитки этого овоща.

А еще проверить лук на предмет повреждений, разложить в доме приманку для грызунов, чтобы на момент открытия дачного сезона избавиться от непрошеных гостей. В марте, как и в феврале, следует позаботиться о подсыпании корма в птичьи кормушки и заняться приведением в порядок теплицы для высадки редиса и зелени.

Посев семян

Лунный посадочный календарь на март 2021 года поможет начинающим садоводам и огородникам. В нем указаны благоприятные дни для посева на рассаду. Если вы по каким-то причинам не успели произвести посев семян перцев, баклажанов и высокорослых томатов на рассаду в феврале, самое время заняться этим в первых числах первого весеннего месяца.

Повысив температуру почвы до 28-32 градусов, получится ускорить появление всходов. Создав такие условия, уже через десять дней можно ждать появления перцев, через неделю — всходов баклажанов, а через 5 дней — томатов. Если температура почвы чуть ниже, всходы появятся на пару дней позже.

Слишком низкая температура (+20 °С) и слишком высокая (+40 °С) пагубно влияет на растение. В первом случае семена либо взойдут намного позднее положенного срока, либо и вовсе не взойдут. Во втором случае с большой степенью вероятности они погибнут.

Отвечая на вопрос, когда и что еще сажать в марте 2021 года, стоит отметить, что месяц подходит для посева репчатого лука семенами. Благодаря раннему сроку растягивается вегетационный период, и есть все шансы получить максимально крупные головки.

В середине месяца можно начинать сеять цветную, белокочанную (включая поздние сорта) капусту и брокколи. Чтобы в конце весны наслаждаться ароматным базиликом, в середине марта следует высеивать его семена.

При наличии теплой теплицы, в середине весны высаживают огурцы. А после появления первых всходов самое время внести подкормку, и уже в июне можно будет собирать первый урожай.

Цветочные культуры

Первый месяц весны как нельзя лучше подходит для посева мелкосемянных цветов. К таковым относятся:

Петуния – она очень медленно развивается, потому посадка в марте позволит любоваться красивым цветением уже в конце апреля – начале мая. Вербена – очень красивое многолетнее растение, которое высаживается в одно время с петунией. Прямостоячие ​бархатцы – опытным садоводам известно не понаслышке, что это растение с долгим вегетационным периодом. Следовательно, стоит заблаговременно позаботиться о высадке рассады, тогда с большей долей вероятности в мае оно порадует обильным цветением. Георгины однолетние – компактные сорта цветов шикарно смотрятся как в вазонах, так и на задних планах клумб. Львиный зев – кто бы мог подумать, что из мелких семян вырастают крепкие растения, радующие глаз обильным цветением. Так как им требуется довольно продолжительное время на рост, март – самая подходящая пора для высадки.

Даже у начинающего садовода есть все шансы вырастить хороший урожай на радость себе и семье при соблюдении несложных правил и подсказок лунного календаря.

Итоги

Март – период интенсивной работы на садовом участке. Нужно убрать в теплице, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, высадить в горшках семена на рассаду, если не успели сделать это в феврале. Помимо лунного календаря, ориентироваться нужно и на погодные условия конкретного региона, так как эта информация носит рекомендательный характер. Важно создать для растений оптимальные условия. Слишком низкая и слишком высокая температура пагубно на них влияет.

Источник: kleo.ru