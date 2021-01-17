День ангела Ирины когда в 2021 году?

Ирина, которая крещена по церковным обрядам, может выбрать себе тезоименитство из двух вариантов: день, посвященный святой Ирине, близко расположенный к ее дню рождения, или совпадающий с этой датой.

Не забудьте поздравить!

В церковном календаре можно найти несколько вариантов ответа на вопрос, когда именины у Ирины в 2021 году. Вопреки распространенному заблуждению, день ангела и именины – это не тождественные, а разные даты. День ангела – это день крещения человека, а именины – день, посвященный святому, в честь которого его назвали.

Поздравления человека – тонкости церковных традиций

В 2021 году по церковному календарю есть 14 дней, когда Ирины могут отмечать именины. Но это не означает, что носительница имени может принимать поздравления в любой день, когда почитается одна из Ирин, внесенных в святцы. Именины могут совпадать с днем крещения младенца или выбираться по дню, наиболее близкому ко дню рождения.

Иногда не действует даже этот критерий, если родители заранее знают, какому из носителей достославного имени посвящено имя сына или дочери.

Есть и еще более сложные варианты. Например, имя Александр дано в честь А. Невского. Его память чтят в православной религии 9 раз, тогда остается в действии критерий самой близкой даты ко дню рождения ребенка.

Можно праздновать и 9 раз в году, если точно известно, что именно в честь Александра Невского назван мальчик.

День ангела – это дата, когда малыша крестили в церкви. Именно в этот день, согласно верованиям христианской религии, Господь Бог приставляет к младенцу ангела-хранителя. Его имя человеку неизвестно.

Распространенное заблуждение имеет под собой 2 причины. Раньше имя выбирали по святцам, и оба небесных покровителя брали под свое крыло ребенка одновременно. Сейчас родители сами выбирают имя, поэтому день ангела (дата крещения) и дата, когда отмечают именины по церковному календарю, могут не совпадать. Однако по современным канонам в день именин можно поздравлять и речевой формулой «С днем ангела».

Перечень возможных вариантов

Ирина, которая крещена по церковным обрядам, может выбрать себе тезоименитство из двух вариантов: день, посвященный святой Ирине, близко расположенный к ее дню рождения, или совпадающий с этой датой. Для этого приводится полный список дней, когда отдается дань любви и памяти святым и мученицам православной веры:

12 и 16 января – день памяти мученицы Ирины, включенный в современный месяцеслов РПЦ;

26 февраля – день преподобномученицы Ирины Хвостовой;

7 марта – день памяти мученицы Ирины Смирновой;

29 апреля – День Святой Ирины, принявшей мученическую кончину вместе с другими благочестивыми христианками;

18 мая – День Святой Великомученицы Ирины Македонской, обратившей в веру тысячи людей и скончавшейся в пещере;

26 мая – День праведной Ирины Каппадокийской, Константинопольской, супруги Св. исповедника Георгия;

10 августа вспоминают игуменью Хрисоволанты Ирину, отдавшую себя служению Господу;

17 августа – день мученицы Ирины (не внесена в современный месяцеслов);

22 августа – день благоверной царицы Ирины;

30 сентября поминают Ирину Фролову, преподобномученицу;

26 августа – день инокини Ксении, благоверной царицы Ирины;

1 октября – День памяти Ирины Египетской, мученицы, казненной за веру египетским фараоном;

2 ноября – Ирины, мученицы.

Несмотря на перевод имени (Ирина переводится с древнегреческого «мир, гармония, спокойствие»), у всех святых, почитаемых в православии, нелегкая или трагическая судьба. Это не означает, что нечто подобное ожидает простых носительниц имени.

Это значит, что молитвы небесной покровительницы будут услышаны Господом. По церковному календарю, имя, выбранное родителями или священнослужителем, может не совпадать с днем чествования. В этом случае именины можно выбирать в любой день, близкий ко дню рождения.

По церковным канонам не возбраняется праздновать свои именины и несколько раз в году, но лучше руководствоваться общепринятыми принципами или выбрать покровительницу, чьи достославные деяния произвели наибольшее впечатление, близки сердцу истинно верующей.

Ирина – распространенное и популярное имя, у которого свой особый смысл и нумерология. Покровительницами имени выступают св. великомученица Ирина Македонская, святые мученицы Ирины Аквилейская, Египетская, мученица Ирина Константинопольская.

Чтобы понять, когда день ангела у Ирины в 2021 году, достаточно знать дату крещения в церкви (во младенчестве или во взрослом возрасте). В этот день у нее появился ангел-хранитель. Если же она неизвестна, праздник можно отмечать в день небесной покровительницы – Ирины, выбранной носительницей прекрасного имени.

Итоги

В православной религии может быть несколько дней, посвященных одному имени, но разным святым или одному святому, или в разные времена года. У имени Ирина есть 14 дат, отмеченных в Святках или в месяцеслове. Выбрать день именин можно по желанию или по близости ко дню рождения. День ангела – это дата крещения ребенка или день святого-покровителя. Небесный покровитель – не ангел-хранитель, но тоже заботится о своем подопечном.

Источник: kleo.ru