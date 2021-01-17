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Осудили гинеколога за смерть ребенка в утробе матери

10:17 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Акушерка признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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Врач причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

14 января мировой судья Ярегского судебного участка Ухты огласил приговор в отношении врача акушера-гинеколога ухтинского межтерриториального родильного дома. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов РК.

Акушерка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ, а именно в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Суд установил, что с 14 мая по 6 июня 2019 года врач отделения патологии беременных роддома ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Она допустила дефекты оказания медицинской помощи беременной. Эти дефекты состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода - внутриутробной гибели плода, - что по признаку прерывания беременности квалифицируются как тяжкий вред здоровью потерпевшей.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая свою вину не признала. По результатам рассмотрения дела суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года.

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