Когда начнется Страстная неделя в 2021 году? Что нельзя и что можно делать в это время

Страстная неделя всегда приходится на последнюю седмицу Великого поста. Для православного человека это период испытаний. Миллионы верующих готовятся к Пасхе. Стоит узнать заранее, когда и какого числа эта неделя наступает в России в 2021 году, ведь каждый из семи дней имеет свои традиционные устои, требует соблюдения обычаев.

Обозначение дней и традиций

Великая седмица выпадает на различные числа в календаре. В 2021 году 26 апреля, понедельник – первый день Страстной недели, которая закончится в субботу вечером, 1 мая. Считается наиболее строгим временем Великого поста. Чтобы не нагрешить, благочестивым христианам необходимо соблюсти определенные правила.

Предшествующая Пасхе неделя получила свое название от слова «страсти», означающее «испытания» или «страдания». Все дни предстоящей недели православные зовут великими, а пятницу — страстной. В храмах с величием и торжественностью проходят богослужения. Есть серьезные ограничения в еде, делах и поступках.

Неделя начинается с Великого понедельника, когда разрешается хлопотать по дому. Мужская работа заключается в заготовке запасов дров и корма для домашней скотины, чтобы во время праздников освободить себя от обязанностей.

В первый день начавшейся недели можно отремонтировать сломанные вещи или выбросить старые. Женская обязанность — вымыть окна. Посадка любых растений принесет свои плоды. Разрешено употреблять черный хлеб, овощи, орехи, мед.

Во вторник можно продолжить домашние дела: шитье, стирку, глажку белья. Начинается подготовка и закупка продуктов и атрибутов, служащих украшением стола. Употреблять можно только сырую пищу без добавления жиров, хлеб и мед. Прихожане вспоминают общение Христа с народом в Иерусалимском храме и притчи апостолам.

Великая среда — позволительно убирать в доме, но нельзя брать иголку в руки. Многие совершают покупки. Считается, что яйца, купленные в этот день, долго останутся свежими. Рацион состоит из растительной пищи, не прошедшей термообработку.

Богослужения проходят с воспоминаниями о предательстве Иуды и о грешнице, омывшей Христу ноги. Набожные люди приходят на исповедь, а молитвы с поклонами проходят в последний раз до самой Троицы.

Четверг на этой неделе еще называют Чистым четвергом, когда очищается тело и душа человека. В этот день люди встают до рассвета, чтобы искупаться и получить заряд энергии и порцию здоровья.

Женщины готовят тесто для выпекания куличей, начинают разрисовывать и раскрашивать пасхальные яйца. В меню преобладает обезжиренная горячая пища. В храмах совершаются длительные службы, причащения, вспоминают о страданиях Божьих. Прихожане зажигают свечи.

Пятница — траурный день (распятия Христа). Служба посвящается воспоминаниям о страданиях Спасителя на кресте. Верующие преклоняются перед плащаницей, изображением мученика, лежащего во гробе.

Суббота перед Великим днем. Богослужение проходит с рассказами о погребении Христовом. Священники облачаются в праздничные наряды и освящают куличи и яйца, принесенные людьми в церковь.

Субботним вечером начинается основная служба, а в Иерусалиме наблюдается схождение благодатного огня, и верующие люди ждут наступления Пасхи.

Что нельзя и что можно на Страстной неделе

Не следует забывать, что пост в период последней седмицы перед Пасхой — это не диета. Главное — это внутреннее покаяние за грехи, грязные мысли и неподобающие поступки. Ограниченность в употреблении еды призывает верующий люд сосредоточиться на духовных и внутренних ценностях.

Не нужно поститься маленьким детям, болеющим старикам и тем, кто имеет хронические заболевания.

Каждый день Страстной недели верующие стараются уделить внимание не праздным развлечениям и веселью, а помощи и поддержке близким. Личное соблюдение поста лучше обговорить с батюшкой либо с доктором, чтобы не навредить собственному здоровью.

Это наиболее ответственный период у православных, когда важно сдерживаться и вести себя правильно, дабы не гневить Бога. Нужно закончить срочные дела до Страстной недели, а оставшиеся дни посвятить молитвам и богоугодным делам. Страстная неделя в России в 2021 году будет с 26 апреля по 1 мая.

Итоги

Нужно правильно провести Страстную неделю, чтобы достойно и с верой в душе встретить Великую Пасху. Последние дни перед праздником особенно важно блюсти пост и не грешить.

Источник: kleo.ru