Удивит погода 17 января 2021 в Бердске. Но скоро все изменится

Синоптики обещают дальнейшее ослабление морозов. Пройдет снег. Но уже в понедельник начнется похолодание.

В Бердске в воскресенье будет солнечно и снежно

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём с метелями. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха: дальнейшее ослабление морозов -10, -15°С, местами до -20°С, днём -2, -7°С.

В Бердске синоптики обещают 17 января потепление - столбик термометра повысится до минус 7 градусов днем. Пройдет снег. По прогнозам, уже к вечеру 18 января в Бердске снова морозы начнут крепчать. Хотя по-настоящему крещенскими их назвать сложно - до минус 15.