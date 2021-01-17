Как нельзя открывать примерзшую дверь в автомобиле и что делать? 5 советов от эксперта

Не спешите паниковать—есть несколько способов открыть примерзшую дверь

Многие автомобилисты уже при легких морозах столкнулись с проблемами, а при сильном минусе сложности с зажиганием и замерзшим кузовом могут возникнуть даже у новых машин.

Одна из самых распространенных проблем в мороз — это примерзшая дверь. Мы пообщались с техническими экспертами и выяснили, как поступить, если дверь машины не открывается на морозе и чего в этой ситуации делать ни в коем случае нельзя.

1. Не дергайте дверь

Если дверь с пульта не открылась, то железным ключом тут уже не помочь. Самое важное, что стоить усвоить — если дверь примерзла, то рвать за ручку не надо. Об этом в беседе с корреспондентом Autonews.ru рассказал директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

«Дело в том, что большая часть деталей замков в автомобилях сделана из пластика, а пластик легко поломать или оторвать. Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы», — объясняет Савин.

Причем двери не всегда примерзают к кузову из-за прилегающей резинки. Дело в том, что сейчас механизация замков пластмассовая, к деталям идут тросовые соединения в пластиковой оплетке. Внутри тросика или оплетки формируется конденсат. Именно он замерзает и выводит из строя весь механизм.

«Электромагнитная часть, которая приводит замок в открытое состояние, выполняет свою функцию, но ничего открыть не может. Потому что тросик замерз. Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис», — отметил эксперт. 2. Попробуйте проникнуть в салон через другую дверь Самое важное, что нужно сделать в такой неприятной ситуации на морозе, — постараться проникнуть внутрь автомобиля. Если не через водительскую дверь, то через любую другую, вплоть до багажника. Необходимо залезть внутрь машины и завести ее. Редко бывает так, что примерзают все четыре двери и багажник, что-то да откроется. Следующим этапом станет перегон машины в более теплое место. Желательно оставить автомобиль там на несколько часов, чтобы отогреть. Может быть, в результате прогрева все отмерзнет и откроется. Но не всегда это так.

«У многих автомобилей, в частности у «Инфинити» и «Ниссанов», такая проблема возникает регулярно. Чуть ударит мороз, и все — приехали. Да, конденсата в тросах и оплетке быть не должно — там все должно быть достаточно плотно и хорошо смазано. Но по мере того, как автомобиль эксплуатируется, трос двигается, появляется свободное пространство. А конденсату нужно совсем немного. Поэтому в двери он есть всегда. На мойку машина заехала - часть воды все равно попадает внутрь двери. Тонким капилляром конденсат оседает внутри тросика и замерзает. Электромагнитные толкатели сами по себе не очень сильные устройства. Они сталкиваются с препятствием и сделать ничего уже не могут», — рассказывает директор автосервиса. Руководитель цеха кузовного ремонта «Вилгуд-Кантемировская» Сергей Карканица тоже считает, что после прогрева дверь в 90% случаев отогреется и откроется. «Если дверь замерзла, нужно слегка «простучать» рамку, так как обычно примерзает именно резиновый уплотнитель, и такие действия помогут вызволить дверь из ледового плена. Еще один вариант — открыть другую дверь и завести автомобиль. После прогрева дверь разблокируется без посторонних вмешательств», — объяснил Карканица. 3. Замените механизм, если проблема повторяется Если вам удалось проникнуть внутрь машины через другую дверь, вы смогли завести ее и прогреть, отогнали в теплое место, но замерзшая дверь так и не открывается, тогда придется поехать в автосервис. Там специалисты вскроют обивку и, скорее всего, заменят тросы или механизмы замка. По словам технического эксперта, люди часто пытаются самостоятельно засунуть в тросики смазку, продуть их — но, к сожалению, конструкция настолько тонка, что без переборки замка до нее не добраться.

«Если такая история происходит, и она повторяется, то как правило это замена тросов. Кипяток снаружи сколько ни лей, ничего не изменится. Бывают ситуации, что даже ключ можно вставить в замочную скважину и он даже поворачивается, но толку нет — дверь все равно не открывается. Суть проблемы в износе деталей — тросов, замков. Со временем туда попадает влага, которая замерзает. Смазка тут ничего не решает. Стоит услуга замены тросов и переборки механизма замка в среднем от 4 до 10 тыс. руб. для одной двери в зависимости от марки и модели», — считает Андрей Савин. Еще одна достаточно частая история — когда дверь в мороз открывается снаружи, но не открывается изнутри. И в этом случае поездка в сервис — единственный вариант. «Механизм фрагментарно отрабатывает часть, открывает дверь снаружи, а обратно изнутри машина не открывается. И чтобы выйти из машины, человеку приходится открывать стекло и дергать ручку снаружи. Это в том числе могут быть и проблемы с тросиками», — уверен Савин. 4. Не лейте кипяток и не сушите феном Внешних способов борьбы с замерзшей дверью давно нет. По словам эксперта, времена «Жигулей» давно прошли, и сейчас на большей части автомобилей уже не работают «дедовские» способы отогрева дверей зимой.

«Никакого механического воздействия не нужно. Если это не старый ВАЗ, с которым можно было разные способы использовать. Можно было и кипятка плеснуть, и феном замок погреть. И помогло бы. Но сейчас с современными машинами владельцы даже не знают, где греть. Да и лакокрасочное покрытие феном или зажигалкой греть не стоит, тем более, что не поможет», — считает Савин. Представитель сервиса «Вилгуд-Кантемировская» тоже уверен, что не стоит прибегать к механическим действиям — поддевать, цеплять и воздействовать на личинку замка посторонними предметами. «Также не рекомендуется использование кипятка при резких перепадах температур. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, что чревато тратами на ремонт. Лучше соблюдать простые меры профилактики: зимой систематически обрабатывать замки противозамерзающим спреем», — объясняет Сергей Карканица. 5. Обработайте кузов специальными средствами Если проблема не в тросах и при попытках открыть дверь водитель не повредил механизмы пластика и тросов, то при прогревании большая часть проблем уйдет. Например, бывает такое, что из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. И дверь, наоборот, уже не закрывается. Это говорит о том, что замерзла смазка. В этом случае нужно хорошо прогреть машину и через какое-то время снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Если смазка согрелась, собачка скроется и дверь можно будет закрыть.