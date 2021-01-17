Отец помог своему сыну избить 10-летнего мальчика на детской площадке. Конфликт попал на видео в Новосибирске

Пострадавший был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а его родственники написали заявление в полицию.

Родитель помог ребенку избить сверстника на детской площадке

Детский конфликт с участием взрослого произошел на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска. Противостояние, закончившиеся травмами и жалобами в полицию, попало на видео.

По предварительной информации, ребенок, игравший на площадке, повздорил со сверстником. В ссору вмешался отец одного из детей. По утверждению очевидцев, родитель прижал к земле оппонента своего сына и потребовал от ребенка избить обездвиженного соперника.

Как сообщают СМИ, пострадавший 2010 года рождения был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а его родственники написали заявление в правоохранительные органы.

Аналогичным образом поступили и представители второй стороны конфликта, заявившие, что их ребенок получил ушиб мягких тканей лица.