Как будет проходить техосмотр по новым требованиям?

Эксперты считают, что отрасль попросту не готова к реформе, технических центров на всех не хватит, и люди будут массово ездить без ОСАГО из-за отсутствия возможности вовремя пройти техосмотр.

Эксперты считают, что система еще не готова к новым нормам

Порядок прохождения техосмотра (это нужно в том числе для оформления полиса ОСАГО) совсем скоро изменится. Уже с 1 марта процедура усложнится: введут обязательную фотосъемку автомобиля при заезде и выезде из технического сервиса, а еще начнут фиксировать геолокации в момент фото. Вся информация вместе со сведениями о техническом состоянии машины будут занесены в электронную базу данных ЕАИС ТО, которая находится под контролем МВД. Именно это ведомство также будет проводить контроль и наказывать нарушителей — за выдачу диагностической карты без прохождения техосмотра по новому закону предусмотрены крупные штрафы и даже уголовное преследование.

Уже известно, что диагностическая карта будет электронной, на ней также будет стоять электронная подпись технического эксперта, проводившего диагностику. Как пояснили корреспонденту Autonews.ru в Российском союзе автостраховщиков (РСА), бумажный аналог будут выдавать по запросу, он может понадобиться только при выезде машины за пределы России. Данные диагностической карты будут хранить в базе МВД не менее пяти лет. Страховая компания сможет по запросу получать информацию о наличии техосмотра и только после этого сможет выдать клиенту полис ОСАГО.

К настоящему техосмотру уже все готово

На сегодняшний день по всей России 5300 пунктов технического осмотра, которые прошли предварительную сертификацию от страховщиков. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

«Пункты осмотра есть, они работают, и они реальны. Другое дело, что к 1 марта, может быть, часть из них не сможет начать работу, не успеет привести в порядок техническую составляющую по оборудованию, так как это требуют закон и подзаконные акты. У нас действительно есть такая озабоченность. Поэтому мы уже разослали всем губернаторам во все регионы письма с указанием проблем, на которые стоит обратить внимание», — объяснил Ефремов.

Эксперт добавил, что именно местные власти на местах отвечают за то, чтобы к моменту запуска новой системы техосмотра на пунктах не было очередей. В своих обращениях к региональным властям страховщики указали, сколько пунктов в каждом регионе и на какие проблемы следует обратить внимание. При этом представитель РСА допускает, что у каких-то регионов может сложиться ситуация, что пунктов будет не хватать.

«Пока мы работаем в этом направлении. К 1 марта люди должны прийти к мысли о том, что необходимо проходить техосмотр. Наши водители к этому еще не привыкли. Кончено, им проще заплатить посреднику и без техосмотра получить диагностическую карту для оформления полиса. Но у нас большая часть машин в стране старше 10 лет, и такие автомобили должны проходить техосмотр по регламентам безопасности. Мы проводили анкетирование, делали запросы всем операторам техосмотра, нам ответили только 50%. Но даже так мы видим, что основная масса пунктов ТО готова к проведению техосмотра. Наверное, будет и те, кто-то в последний момент очнется», — уточнил Ефремов.

Многие автомобилисты после ознакомления с новым порядком техосмотра возмутились ограничением пропускной способности техцентров. Каждому пункту обозначают количество машин, которое он может продиагностировать в сутки в зависимости от числа линий и экспертов. Правда, представитель РСА отметил, что сервис при желании может увеличить количество линий и принимать больше машин. «Нельзя сказать, что целый час будет проводиться техосмотр одной машины. Для легкового автомобиля регламентировано полчаса. Час по регламенту нужен для грузового транспорта. Мы надеемся, что количество операторов к марту увеличится. Но и те, что уже есть, могут увеличить количество линий и экспертов и тогда пропускная способность пункта будет расти. Главное для всех, чтобы человек приехал на пункт и прошел техосмотр», — добавил представитель РСА Сергей Ефремов. Выбрать ближайший пункт осмотра автомобилисты могут из реестра операторов техосмотра от РСА — это открытая информация, которая есть на сайте РСА. А вот база диагностических карт находится у МВД. Страховщик получает только финальную информацию о том, что техосмотр пройдет. Неправильные диагностические карты аннулируют Именно МВД будет контролировать систему, технические пункты техосмотра и проверять информацию в диагностических картах. Если полиция обнаружит ошибки и нарушения, то диагностическая карты будет аннулирована, а виновные понесут наказание вплоть до уголовного. Согласно регламенту, диагностическая карта может быть аннулирована, если будет установлено, что технический осмотр не проводился, если при проведении техосмотра выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности автомобиля, а также если выяснится, что техосмотр поводился с нарушениями, например, не проверены все необходимые узлы автомобиля. МВД может провести проверку и спустя полгода после выписки диагностической карты и покупки полиса ОСАГО. В этом случае, по данным РСА, полиция обязана проинформировать страховщиков об аннулировании карты.

«В автоматическом режиме страховщики будут получать всю информацию о диагностических картах. Если через какое-то время окажется, что техосмотр аннулирован, потому что пройден с нарушениями, то эта информация также поступит к страховщику. И последний должен будет обратиться в суд, чтобы по своей инициативе расторгнуть договор», — объяснили в РСА. Кроме того, с 1 марта 2022 года появятся и новые штрафы для водителей за отсутствие техосмотра — наказание для физических лиц составит 2 тысячи рублей. На станциях техосмотра ждут коллапс Новые нормы прохождения техосмотра уже активно критикуют в социальных сетях. Эксперты считают, что отрасль попросту не готова к реформе, технических центров на всех не хватит, и люди будут массово ездить без ОСАГО из-за отсутствия возможности вовремя пройти техосмотр. Эту позицию поддерживает и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Населенных пунктов у нас в стране гораздо больше, чем 5300. И районов гораздо больше. Главная задача сейчас дать всем людям возможность сделать техосмотр. Чтобы они смогли выполнить свои обязательства и оформит ОСАГО. Система должна быть такой, чтобы у всех был этот шанс — и у водителей из Нерюнгри, и из Лабытнанги, и из Ставрополя. А такого количества сертифицированных центров в России к марту попросту не наберется», — уверен Шапарин. Дело в том, что для работы пункта техосмотра нужно особое оборудование. И большая часть этих систем импортируются и не имеют аналогов на российском рынке. По словам эксперта, оборудование надо будет закупать и ждать, когда оно придет. Еще одной проблемой новой системы техосмотра, по мнению Шапарина, является предельный тариф. «Установленная сейчас предельная сумма в 800 рублей очень мала. Посчитайте сами, это час работы дорогого оборудования и специалистов, аренда и так далее — бизнесу это не всегда выгодно, поэтому бизнес будет стараться заработать больше и будет навязывать водителям дополнительные услуги. Для техцентров работа с техосмотром — долго окупаемая история. Многие предприниматели надеются, что будет повышен тариф. Но я твердо уверен, что с 1 марта в немногочисленных авторизованных техцентрах будут очереди и будет куча негативных публикаций по этому поводу», — пояснил собеседник Autonews.ru.