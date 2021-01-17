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Снижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 января

10:42 17.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За последние сутки анализы на коронавирусную инфекцию не брали у бердчан. Выписались после выздоровления 1114 пациентов из Бердска.

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Уменьшается суточный прирост заразившихся в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 январяКогда начинает слабеть иммунитет у перенесших коронавирус, рассказал экспертЕщё 1162 новостей

По данным оперативного штаба, на 17 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 224 жителя города. Из них 44 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1114 пациент. За последние сутки анализы на коронавирусную инфекцию у бердчан не брали.

На воскресенье, 17 января, выявили 3 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1157 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, что в течение всей недели каждый сутки в Бердске выявляли 5-8 новых заразившихся.

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