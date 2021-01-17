17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Самолеты "открытого неба" переделает в разведчиков Россия

10:10 17.01.2021 Фото: wikipedia
0

Ту-214ОН также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

% name% title
Ту-214ОН
Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях, что потребует их дооснащения специальным оборудованием, сообщили РИА Новости два военно-дипломатических источника.
МИД РФ в минувшую пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях
"После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов", - отметил один из источников.
Он добавил, что самолеты также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
Как отметил второй источник, "для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования, предварительное решение на этот счет принято". Он добавил, что еще при проектировании авиационных комплексов Ту-214ОН была заложена возможность их широкой модернизации, и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".
До завершения процедуры выхода из договора, отметили источники, оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.
Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН были построены компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. Оборудование, установленное на Ту-214, разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех". Самолеты были выпущены в 2011 и 2013 годах, международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией стран-участниц Договора по открытому небу получили в сентябре 2018 года.
Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.
Источник: РИА Новости
выход договор по открытому небу россия сша Дональд Трамп МИД РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие могут быть последствия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аномальные морозы обещают в большинстве российских регионов
11:07 17-01-2021
Аномальные морозы обещают в большинстве российских регионов
После пожара подъезд в саже, окно выбито
11:04 17-01-2021
После пожара подъезд в саже, окно выбито
Вирус герпеса человека 5 типа: Классификация, симптомы, лечение герпеса
11:00 17-01-2021
Вирус герпеса человека 5 типа: Классификация, симптомы, лечение герпеса
Что обещает сегодня 17 января 2021 гороскоп Павла Глобы всем знакам по их стихиям
10:57 17-01-2021
Что обещает сегодня 17 января 2021 гороскоп Павла Глобы всем знакам по их стихиям
Геособытие 17 января 2021: магнитная буря сегодня принесет проблемы метеозависимым людям
10:53 17-01-2021
Геособытие 17 января 2021: магнитная буря сегодня принесет проблемы метеозависимым людям
БердскСнижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 января
10:42 17-01-2021
Снижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 января
Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер
10:30 17-01-2021
Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер
Сегодня, 17 января - Всемирный день религии: История важной даты
10:30 17-01-2021
Сегодня, 17 января - Всемирный день религии: История важной даты
Осудили гинеколога за смерть ребенка в утробе матери
10:17 17-01-2021
Осудили гинеколога за смерть ребенка в утробе матери
Самолеты "открытого неба" переделает в разведчиков Россия
10:10 17-01-2021
Самолеты