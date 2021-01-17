Какие изменения в сфере недвижимости ждут россиян в 2021 году, узнайте подробности

Собственников недвижимости ждет ряд изменений, связанных с уплатой налогов. Например, дольщики смогут быстрее продать квартиру без уплаты налога, а налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта.

Собственники жилья—ознакомьтесь с изменениями

Доходы от продажи квартиры или дома по повышенной в 2021 году ставке НДФЛ облагаться не будут. Однако с некоторыми нововведениями налогоплательщикам в сфере недвижимости в нынешнем году столкнуться придется

В 2021 году собственников недвижимости ждет ряд изменений, связанных с уплатой налогов. Например, дольщики смогут быстрее продать квартиру без уплаты налога, а налог на имущество будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта.

Рассказываем, какие еще нововведения в сфере недвижимости ждут налогоплательщиков в 2021 году.

1. Имущественный налог по кадастру

Одно из основных изменений связано с механизмом расчета налога на недвижимость. В 2021 году базой расчета окончательно станет кадастровая стоимость объекта, которая приближена к рыночной. До этого расчет велся исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости или ее себестоимости. Переход на новую схему расчета налога на недвижимость начался в 2015 году, в этом году он завершается для всех регионов России, кроме Севастополя.

«Первые три года производится расчет с учетом понижающих коэффициентов, а после — по полной кадастровой стоимости при условии, что повышение составляет не более 10% в год», — пояснила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

Результатом перехода на новый расчет может стать существенный рост суммы выплат по налогу на имущество. По оценкам экспертов, увеличение может составить 20–40%.

2. Повышенный НДФЛ не коснется недвижимости

С 1 января 2021 года введена прогрессивная ставка НДФЛ. К доходам свыше 5 млн руб. теперь применяется повышенная налоговая ставка в размере 15%. Однако повышенная ставка не будет применяться к разовым или нерегулярным доходам, в том числе доходам от продажи личного имущества, включая недвижимость.

«Для продавцов, имеющих недвижимость в собственности от трех до пяти лет, НДФЛ остается прежним — 13%, но есть возможность снизить этот налог путем налогового вычета. По истечении обозначенного срока владелец освобождается от уплаты НДФЛ, поэтому необходимости в налоговых вычетах нет. А если гражданин получил годовой доход более 5 млн руб. в связи с продажей имущества, в том числе недвижимости, ставка остается на уровне 13%», — отметила Спиридонова.

3. Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку получить будет проще

Также упростится процедура получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку. Теперь, чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет, заявителю надо будет только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически.

Автоматизированная система Федеральной налоговой службы (ФНС) сама обработает информацию, запросив в том числе и банк, который выдал кредит. В результате сроки проверки данных заявителя и выплаты денежных средств на счет сократятся. Сейчас имущественный вычет возвращается в течение трех месяцев.

4. Продать квартиру без уплаты налога дольщики смогут быстрее

Еще одно нововведение касается уплаты налогов дольщиками. С 2021 года они могут продать квартиру раньше без уплаты налога. В случае продажи квартиры собственник, владеющий ею менее трех (если это единственное жилье) или пяти лет, должен заплатить НДФЛ по ставке 13%. До этого отсчет срока владения квартиры начинался с момента регистрации права собственности на нее. По новым правилам для участников долевого строительства срок владения будет отсчитываться с момента полной оплаты договора долевого участия, пояснила Спиридонова.

Данное изменение распространяется и на участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), и на случаи, если квартира куплена через уступку прав требования по ДДУ. Это поможет дольщикам и участникам ЖСК раньше продать свои квартиры без уплаты НДФЛ. Соответствующие изменения были внесены в п. 2 ст. 217.1 Налогового кодекса в конце прошлого года.

5. Льготы и перерасчет

В конце 2020 года изменились правила перерасчета ранее исчисленных имущественных налогов для физических лиц, в том числе земельного налога и налога на имущество физических лиц. «Так, если у гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не была учтена, она будет применена с периода, в котором у него возникло право на такую льготу. Налоговый орган должен провести перерасчет и уменьшить налоговые платежи с учетом этой льготы», — отметил адвокат адвокатского бюро Asterisk Родион Ларченко.

В первую очередь это касается пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий льготников, пояснил юрист. В соответствии со ст. 407 Налогового кодекса они освобождаются от уплаты налога на имущество. Закон устанавливает пять видов недвижимого имущества, в отношении которых может быть предоставлена льгота, в том числе квартира (комната), жилой дом и гараж. Льгота предоставляется в отношении только одного объекта каждого вида.

6. Новые реквизиты

С 1 января в платежках по налогам и взносам нужно указывать новые реквизиты. «В поле, где ранее указывался номер счета УФК (начинается с 40101), нужно указывать новый казначейский счет (начинается с 03100). Новый же счет УФК (начинается с 40102) указывается на строку выше, а также необходимо указывать новые БИК и наименование банка получателя», — рассказала Спиридонова.

При этом до 30 апреля действует переходный период — платежи будут принимать и по прежним реквизитам.

Источник: РБК