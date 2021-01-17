Как распознать обман на сайте знакомств: Разоблачить афериста помогут советы эксперта

Личные странички мошенников на сайтах знакомств, как правило, выглядят идеально. И так же идеально они умеют врать.

В порыве чувств, не теряйте бдительности перед недостаточно знакомыми людьми

Когда мошенники начинают тесно общаться с жертвами на сайтах знакомств и входят в их доверие, они приступают к действиям. И вот тут как раз самое время распознать обман. Старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Андрей Полянский рассказал агентству "Прайм" о популярных методах обмана на сайтах знакомств.

"Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни – своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость", — отмечает эксперт.

Аферист или аферистка могут сообщать о финансовых проблемах, даже если они изображают из себя состоятельных людей. Они врут, что их счета заблокировали, или у них возникли проблемы с банком, или они вкладывают деньги в новый проект, добавляет он.

Также мошенники могут говорить, что они живут в другом городе, но из-за материальных трудностей не могут приехать для более тесного общения. Они просят оплатить проезд, обещая со временем вернуть деньги.

Во всех случаях нужно проявить осторожность и просто-напросто отказать в просьбе. Можно сказать, что у вас тоже недостаточно средств. После этого мошенник, как правило, сразу исчезает, говорит Полянский.

Нередко мошенники начинают шантажировать своих жертв. Просят прислать интимные фотографии, а потом требует выкупить фотографии, угрожая разослать снимки ее или его родственникам, коллегам и знакомым, предостерегает эксперт.

Он также отметил, что личные странички мошенников на сайтах знакомств, как правило, выглядят идеально. "Если говорить об альфонсах, то они первым делом убеждают своих жертв в том, что перед ними – идеальный мужчина. Он здоровый, успешный, с высокооплачиваемой работой, квартирой и машиной. То есть мошенник описывает образ идеального мужа. Брачные аферистки, в свою очередь, выдают себя за провинциальных простушек", — заключил Полянский.