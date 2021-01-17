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Можно ли заразиться во время крещенских купаний коронавирусом, ответил эксперт

12:11 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве.

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В крещение опасаться стоит не столько воды, сколько людных раздевалок
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Кто умер от коронавируса за сутки на 17 января в Новосибирской области. Заразившихся меньше не становитсяМожно ли заразиться во время крещенских купаний коронавирусом, ответил экспертЕщё 1164 новостей

Вероятность заражения коронавирусной инфекцией в проруби минимальна, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям риск заболеть COVID-19 существенно возрастает. Об этом сообщил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, — все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал», — пояснил он.

По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве, поэтому вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», — отметил Вознесенский.

вирусолог коронавирус крещение купание купели Сергей Вознесенский
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