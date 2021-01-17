В рубрику "Сообщи свою новость" написала Мила:
-Управляющая компания CKC до сих пор ничего не сделала в подъезде после пожара на Красной Сибири, 114. Всё в саже. Окно выбито. Нужна профессиональная машина для уборки.
После пожара подъезд в саже, окно выбито
11:04 17.01.2021
Управляющая компания СКС ничего не убрала после пожара в доме №114 на ул. Красная Сибирь.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Мила:
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От редакции
Кто должен наводить порядок в подъезде после пожара?
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