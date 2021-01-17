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После пожара подъезд в саже, окно выбито

11:04 17.01.2021
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Управляющая компания СКС ничего не убрала после пожара в доме №114 на ул. Красная Сибирь.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Мила:
-Управляющая компания CKC до сих пор ничего не сделала в подъезде после пожара на Красной Сибири, 114. Всё в саже. Окно выбито. Нужна профессиональная машина для уборки.

компания подъезд пожар
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Кто должен наводить порядок в подъезде после пожара?

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