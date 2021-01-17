После пожара подъезд в саже, окно выбито

Управляющая компания СКС ничего не убрала после пожара в доме №114 на ул. Красная Сибирь.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Мила:

-Управляющая компания CKC до сих пор ничего не сделала в подъезде после пожара на Красной Сибири, 114. Всё в саже. Окно выбито. Нужна профессиональная машина для уборки.