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Какие выплаты и пособия начнут приходить миллионам россиян «автоматически» от ПФР

11:37 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сейчас человек должен собрать множество справок и затем подать заявление в фонде. Хотя всю информацию Пенсионный фонд может получать и сам.

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Планируется начисление пенсий по инвалидности, без подачи заявления

Миллионы российских граждан начнут в автоматическом режиме получать новые выплаты и пособия по линии Пенсионного фонда РФ. При этом личное присутствие для этого требоваться не будет, сообщает PRIMPRESS. Российские власти намерены ввести беззаявительный порядок назначения ряда выплат, которые гражданам приходят по линии ПФР.

Речь идет о таких выплатах, как пенсии по инвалидности. В ближайшем будущем их будут назначать без подачи заявления от граждан, то есть в автоматическом режиме. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят уже в январе.

Как рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, всю информацию о гражданах с ограниченными возможностями здоровья Пенсионный фонд должен в скором времени начать получать из федерального реестра.

Законопроект предполагает, что пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 1 января 2022 года. Изменение коснется как страховых, так и социальных пенсий по инвалидности. Специалисты фонда должны будут выносить положительное решение о назначении человеку выплаты не позднее пяти рабочих дней после того, как к ним поступят сведения об инвалидности.

«Считаю, что необходимо перевести оформление пенсии по инвалидности из заявительного в беззаявительный», — подчеркнула Святенко.

Сейчас такие пенсии назначаются только после личного визита инвалида в ПФР. Человек должен собрать множество справок и затем подать заявление в фонде. Хотя всю информацию ПФР может получать и сам, уверена сенатор.

О скором назначении таких пенсий в автоматическом режиме ранее говорил и председатель правления ПФР Максим Топилин.

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