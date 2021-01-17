Смотревшего порно при пассажирах таксиста-развратника арестовали в Петербурге

Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.
Во вторник "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.
Мне кажется, это пассажиры в край обнаглели, пихая свой нос всюду, куда можно))
Хотя рашкинские суды во всём найдут мелкое хулиганство, даже если его там и не было