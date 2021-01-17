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Смотревшего порно при пассажирах таксиста-развратника арестовали в Петербурге

13:35 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором он работал.

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На данный момент таксист отделался административным арестом
Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.
Во вторник "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.
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От редакции

С какой дикостью в такси сталкивались вы?

Аноним, 17 января 2021 15:06
А это разве наказуемо? Или он нелегально заполучил видеоматериал?
Мне кажется, это пассажиры в край обнаглели, пихая свой нос всюду, куда можно))
Хотя рашкинские суды во всём найдут мелкое хулиганство, даже если его там и не было

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