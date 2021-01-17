Эвакуировали пациентов из-за пожара и сильного задымления в больнице

Возгорание произошло в комнате с кондиционерами для томографов в Серпуховской городской больнице имени Семашко.

Пожар оперативно потушили

В Серпухове эвакуировали отделение городской больницы из-за пожара 17 января.

В МЧС сообщили, что задымление произошло в комнате с кондиционерами для томографов в Серпуховской городской больнице имени Семашко. Спасатели эвакуировали пациентов и персонал отделения.

«Проводится эвакуация пациентов и персонала из отделения хирургии и травматологии», - уточнили в МЧС.

В 04.43 в воскресенье, 17 января, поступило сообщение о задымлении в трехэтажном здании больницы. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление в цокольном этаже в помещении кондиционеров для томографов, помещение находилось под напряжением. После обесточивания помещения приступили к тушению пожара.

В 05.48 удалось локализовать пожар на площади 2 кв. м. Было эвакуировано 70 человек из них 61 пациент и 9 работников. По предварительным данным, пострадавших нет.