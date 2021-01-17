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Крещение 2021: когда можно набирать святую воду?

15:30 17.01.2021 Фото: pixabay
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Тем, кто не может посетить службу, можно помолиться дома, а затем отправиться на один из источников или даже набрать воды дома из-под крана. Считается, что вся вода в этот период обладает исключительными свойствами.

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Не отчаивайтесь, если не удается попасть в храм—в этот период вся вода обладает необходимыми свойствами

Ежегодно верующие отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В 2021 году люди вновь будут набирать крещенскую воду, которая обладает исключительными свойствами. Делать это следует в определенное время.

Крещение, или Богоявление — один из главных праздников, к которому верующие готовятся заранее. В преддверии Крещения, в сочельник, в православном мире постятся и молятся, чтобы получить благословение и поддержку свыше. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что можно и нельзя делать в день праздника, а также запомнить время для сбора крещенской воды.

Какими свойствами обладает крещенская вода

Удивительные свойства крещенской воды позволяют исцелять недуги и с легкостью справляться с недомоганиями. Благодаря употреблению святой воды получается быстрее выздороветь от болезни, а также предупредить развитие многих заболеваний.

Такую воду повсеместно используют для защиты жилищ от любого зла. Ей окропляют помещения, чтобы обрести защиту и покровительство Небес. Обряд проводят вместе с молитвами на защиту дома и жильцов.

Крещенской водой умываются, чтобы сохранить красоту и молодость, избавиться от дурных мыслей и обрести покой на душе. Ее дают пить младенцам, чтобы те росли здоровыми и крепкими, а также пожилым людям для поддержания здоровья.

Когда набирать святую крещенскую воду в 2021 году

Многие считают, что крещенскую воду нужно набирать только в день праздника 19 января, но это не так. На самом деле вода обретает свои уникальные свойства после торжественной вечерней литургии, которая проводится 18 января. После молитв и просьб высшим силам каждый сможет запастись необходимым количеством святой воды.

Набирать воду можно не только в церкви. Тем, кто не может посетить службу, можно помолиться дома, а затем отправиться на один из источников или даже набрать воды дома из-под крана. Считается, что вся вода в этот период обладает исключительными свойствами.

Перед празднованием Крещения священнослужители рекомендуют исповедоваться и причаститься, чтобы снять с душ груз и продолжить духовный рост под покровительством Небес.

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