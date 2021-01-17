Недельный гороскоп для женщин на 18-24 января 2021

Представительницам всех Знаков Зодиака астрологи рекомендуют поверить в себя и использовать внутренние ресурсы для достижения благополучия и счастья.

Женская аудитория, берите на заметку

Очередная неделя января обещает быть насыщенной на события. Рекомендации астрологов помогут прекрасной половине человечества провести время с пользой и достичь процветания за счет своих навыков и умений, а также женской интуиции.

В период с 18 по 24 января звезды и планеты будут благосклонны, однако их энергетика переменчива, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запастись терпением и не потакать сиюминутным капризам. Провести неделю успешно помогут правильные установки, которые не дадут свернуть с пути при виде временных препятствий.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам на этой неделе предстоит больше размышлять, нежели действовать. Астрологи рекомендуют положиться на интуицию, чтобы не упустить значимых деталей и не попасть под влияние манипуляторов. Активность женщины-Овны смогут проявить в конце недели. Именно выходные будут идеальными для активных действий и покорения новых вершин как в делах, так и в личной жизни.

Женщина-Телец

Тельцам астрологи рекомендуют в начале недели заняться собой. Новый имидж поможет повысить самооценку, которая будет залогом хорошего настроения и новых побед. Дамам стоит обратить внимание и на упражнения по наполнению женской энергией, чтобы наслаждаться своей привлекательностью и с легкостью привлекать внимание нужных людей для деловых и личных отношений.

Женщина-Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют начать неделю с решения деловых вопросов. Первые три дня энергетика звезд и планет будет благоприятной для привлечения финансового благополучия, а с четверга Близнецы смогут заняться вопросами, связанными с личной жизнью. Дамам важно сохранять спокойствие и оптимизм, чтобы исключить промахи и ошибки в общении с окружением.

Женщина-Рак

Неделя для дам-Раков начнется позитивно, однако для того, чтобы успех не покинул их, придется внимательно следить за происходящими событиями. Ракам астрологи рекомендуют настроиться на успех и не допускать мыслей о промахах. Привлечь позитивные перемены удастся и в том случае, если каждый день начинать с любимых занятий и утвердительных аффирмаций. Они помогут сохранить бодрость духа и не зацикливаться на досадных неприятностях.

Женщина-Лев

Львицы на этой неделе смогут обрести уверенность в себе и начать путь к успеху, если перестанут думать о том, что ждут от них окружающие. В деловой среде важно быть первопроходцами, чтобы получить заслуженное повышение или долгожданную должность. В личной жизни успех ждет тех, кто не боится признаться в своих чувствах и бороться за любовь. Справиться с ответственностью дамам помогут упражнения по восстановлению энергии.

Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют начать неделю не с активных действий, а с медитаций. Расслабляющие упражнения помогут умерить эгоизм и эмоции, которые будут мешать как в ведении дел, так и в налаживании отношений. Эта неделя пройдет успешно в том случае, если Девы смогут обрести контроль над чувствами и не станут провоцировать ссоры неуместными высказываниями.

Женщина-Весы

Дамам-Весам астрологи рекомендуют прислушаться к себе и начать неделю с решения тех вопросов, которые требуют немедленного вмешательства. Гнаться за двумя зайцами не стоит — лучше обозначить себе фронт работ и неспешно идти к поставленной цели. Такая тактика убережет от промахов и в делах, и в личной жизни. Внимание к интуиции поможет дамам с легкостью преодолеть возникающие на пути препятствия.

Женщина-Скорпион

Конец января у Скорпионов будет насыщен событиями. Дамам этого Знака астрологи рекомендуют настроиться на позитив, чтобы с легкостью решать возникающие вопросы и не расстраиваться, если что-то из запланированного не удастся выполнить с первой попытки. Скорпионам стоит наслаждаться тем, что у них есть, и стремиться к большему, благодаря судьбу за то, чего они уже достигли.

Женщина-Стрелец

У дам-Стрельцов на этой неделе будет множество возможностей, однако они будут недоступны для тех, кто будет негативно воспринимать происходящее. Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют начать неделю с позитивных аффирмаций и научиться преодолевать трудности самостоятельно. Такая тактика поможет закалить силу воли и не упустить приятных перемен, которые уже стоят на пороге.

Женщина-Козерог

Дам-Козерогов на этой неделе ждут увлекательные приключения, однако участвовать в них будут невозможно, если все время посвящать работе. Астрологи рекомендуют разделять дела и личную жизнь, позволяя себе отдыхать после напряженных трудовых дней в компании близких. Привлечь любовь дамам этого Знака не составит труда, особенно если заручиться поддержкой поверенных временем талисманов.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям астрологи рекомендуют запастись терпением. На этой неделе энергетика звезд и планет будет переменчивой, и такая качка может лишить сил и радости. Стоит начать неделю с упражнений по восполнению запаса сил, а также своевременно отдыхать, чтобы не лишиться силы воли и оптимизма. Внимание к происходящим событиям не даст Водолеям оступиться.

Женщина-Рыбы

Дамам-Рыбам на этой неделе января астрологи рекомендуют использовать проверенные техники по привлечению любви, чтобы позабыть об одиночестве. Этот период будет удачным и для налаживания существующих отношений, и Рыбам стоит поумерить пыл, чтобы на эмоциях не усугубить ситуацию. Рыбы смогут достичь новых высот в карьере, если перестанут пасовать перед временными препятствиями.

Энергетика звезд и планет может как помочь, так и навредить, и не всегда стоит опираться на волю случая.