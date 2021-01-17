Кто умер от коронавируса за сутки на 17 января в Новосибирской области. Заразившихся меньше не становится

В регионе на воскресенье зарегистрировано 30 323 случая коронавируса, 27 161 человек выписан с выздоровлением, скончались за все время пандемии 1 105 человек.

142 новых случая коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 17 января в Новосибирской области зарегистрировано 30 323 случая коронавируса (+142 за сутки), в том числе у 1 728 детей. 27 161 человек выписан с выздоровлением (+101 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 64 года, 70 лет и женщины в возрасте 62 года, 73 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 105 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 130 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 578.

В больницы районов области госпитализированы 954 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 133 556 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 529 жителя региона, 88 680 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа выявили в Бердске 3 новых случая коронавируса. Таким образом всего зарегистрировано 1157 заболевших бердчан.