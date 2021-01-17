Большинство людей сегодня на вопрос, портится ли зрение от телефона, не задумываясь, отвечают положительно. Как это ни печально – они правы. Даже несмотря на сознательность отдельных пользователей, на суперсовременные технологии производства дисплеев, и встроенные умные опции по защите зрения, что бы мы ни делали – оно неумолимо портится. К сожалению, это общемировая тенденция. Доказано, за последние 20 лет здоровье глаз у человечества снизилось на 35%. Заметили, старт указанного периода совпадает с началом входа в нашу жизнь мобильных телефонов?
Портятся ли глаза от смартфонов?
Не будем голословными, объясним, влияет ли телефон на зрение человека с точки зрения науки.
Что из себя представляет современный смартфон? Небольшое устройство с невероятно ярким дисплеем, на котором отображается бесконечная череда мельтешащих картинок. При этом, в среднем, человек в сутки смотрит в этот экран по 6-8 часов.
Если вы до сих пор не уверены, портит ли телефон зрение ребенку или подростку, которые вообще, кажется, не способны как-то ограничивать визуальный контакт с экраном, отбросьте все сомнения и отберите у чад мобильные!
В каких условиях человек «залипает» в телефон? Правильно, в любых! В яркий солнечный день или в темноте, лежа на диване, сидя в туалете, на ходу, в автобусе, на улице, в кафе, на учебе… Можно продолжать бесконечно. Резкий контраст между освещением окружающей среды и свечением дисплея телефона оказывает серьезное влияние на зрение ребенка или взрослого. Оно неизбежно портится.
Глаза постоянно находятся в напряжении, они вынуждены стабилизировать картинку, наводить четкость, регулировать резкость, да еще и не отдыхают. Как правило, мы смотрим в экран не мигая, вызывая ощущение сухости в глазах. Со временем, это приводит к головным болям и сильному чувству усталости. Вдобавок, мы мало двигаемся, обеспечивая застой жидкости и ухудшение кровоснабжения, в том числе к органам зрения. Помимо последних, портится осанка, развиваются болезни обменной системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.
Яркие современные дисплеи утомляют глаза. Чтобы понять, вредит ли зрению телефон, представьте, что вас заставили 8 часов в сутки смотреть прямо на солнце или на светящуюся лампочку в фотостудии. Надолго вас хватит? Как думаете, портится ли при этом зрение?
И еще один момент! В нормальных условиях человеческий глаз постоянно меняет фокусировку и находится в движении. Он чередует планы с ближнего на дальний, двигается влево-вправо, вверх-вниз. Тем самым глазные мышцы получают отличную тренировку, поддерживаются в тонусе. Наверное, будет лишним объяснять, как это важно и полезно для любых групп мускулов? Что же происходит, когда мы много часов смотрим в телефон? Правильно, глаз, практически, не двигается. Он смотрит в одну точку с одного расстояния, да еще и, не мигая. Со временем мышцы атрофируются и зрение начинает портится.
Почему от телефона портится зрение?
Продолжаем разбираться, правда ли, что телефон портит зрение, и, если вы до сих пор не убедились в этом окончательно, рассмотрим техническую сторону вопроса.
Снова вспомним, что такое современный смартфон. В свете влияния на глаза, нас интересует его сенсорный экран, как главный виновник рассматриваемой проблемы. Из-за каких параметров портится здоровье зрительной системы?
Типы экранов
Самые распространенные типы матрицы экранов сегодня – LED (светодиодная) и IPS (жидкокристаллическая) . Первая считается более современной, вторая постепенно устаревает. У обеих есть и преимущества, и недостатки, но нас интересует, конкретно, портится ли от них зрение.
- IPS матрица дает яркий и сочный дисплей, реалистичную цветопередачу, долгий срок службы дисплея без потери яркости. Если объяснять максимально просто, такой экран состоит из кристаллов, которые при контакте с телефоном зажигаются. Все и полностью. Такие дисплеи очень яркие, а потому, считается, что раздражают глаза сильнее. Соответственно, зрение от них портится пропорционально тому, сколько времени человек проводит в смартфоне.
- LED технология работает иначе. По сути, при ней экран всегда «погашен». Черные цвета, и вовсе, совсем не загораются (отсюда и глубокий черный на светодиодных мониторах, в сравнении с серым на ЖК). На дисплее зажигаются только те сектора светодиодов, где нужно отобразить картинку. Их свет более мягкий, но гораздо контрастнее. А еще, если на таком дисплее понизить яркость, возникает вредное мерцание или ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Если вы спросите, так ли это, что в темноте от такого телефона зрение портится сильнее, и у детей, и у взрослых, мы ответим положительно.
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Разрешающая способность экрана
Идем дальше! Слышали когда-нибудь про параметр PPI – «pixels per inch» или соотношение количества пикселей на дюйм? Оно определяет разрешающую способность монитора, показывает, какое количество пикселей (маленьких квадратиков, на которые поделен любой дисплей) помещается в одном квадратном дюйме.
Так вот, чем больше этот самый PPI, тем четче картинка, а значит, глазу легче ее распознавать. На телефонах или планшетах с огромным экраном, но маленьким разрешением, PPI выходит низкий. Изображение получается размытым, нечетким, глазам приходится самостоятельно «подкручивать» резкость. В результате, они устают гораздо сильнее, а зрение, со временем будет портиться. Выбирайте телефоны с PPI, как минимум, равным 400 и выше. Онлайн калькулятор PPI можно найти через любой поисковик. Для примера, стандартный аппарат с диагональю 5 дюймов и разрешением Full HD (1920*1080 точек) уже попадает в категорию безопасных для глазок.
Режимы защиты зрения
Далее, рассмотрим, садится ли зрение от телефона, если читать с него электронные книги. Увы, но да, оно портится. Но вред можно минимизировать.
- Ну, во-первых, не стоит читать на ходу или даже сидя в метро. Когда человек движется, глазам приходится больше напрягаться, это очевидно.
- Во-вторых, в любом телефоне сегодня есть режим чтения. Он предполагает перевод файла в удобный вид, позволяет отрегулировать размер шрифта, настраивает цветовую температуру дисплея на тепло (более комфортная для зрения).
- В-третьих, про шрифт и яркость экрана. Доверьтесь опции авторегулировки (она подбирает оптимальный баланс между освещением среды и дисплея) и никогда не работайте со слишком мелким шрифтом. Кстати, для ПК есть похожая опция (так что не забудьте в Windows 10 включить защиту зрения).
А еще, в каждом современном аппарате сегодня есть интеллектуальный режим защиты зрения. Если боитесь потерять остроту или заметили, что глаза стали портиться, советуем включить данную опцию, и никогда не отключать. Она позволяет снизить напряжение на зрение, защищает его от вредного воздействия синего спектра (активирует теплые тона), и умеренно приглушает яркость.
Симптомы ухудшения зрения
Итак, мы рассмотрели, как телефон влияет на зрение ребенка или взрослого, объяснили, почему оно портится. Если кратко – виноваты, как гаджеты, так и сами пользователи, которые не чувствуют меры и не желают соблюдать правил профилактики.
Надеемся, ответ на вопрос, можно ли испортить зрение от телефона, мы дали максимально исчерпывающе. Далее, ознакомьтесь с первыми звоночками – с симптомами того, что глазки уже начали портиться:
- Мимолетное ощущение размытия при переводе взгляда с экрана на окружающие предметы;
- Чувство сухости в глазах, быстрое утомление при визуальном контакте с экраном;
- Участившиеся головные боли;
- Вы замечаете, что стали хуже видеть, ощущаете, что глаза портятся. Например, вывески на магазинах стали расплываться или с привычного места не разобрать номер автобуса;
- Нечеткие линии предметов, двоение (диплопия), размытость;
- Окружающие стали замечать, что вы щуритесь, даже при отсутствии яркого солнца;
- Появление ореолов вокруг источников света (фары, лампы, фонари);
- При взгляде на источники света вы видите блики;
- Ночная слепота («куриная») – в сумерках или в темной комнате вы вообще ничего не видите.
Если заметили у себя хотя бы треть из указанных симптомов, срочно записывайтесь к офтальмологу. Он определит, садится ли у вас зрение от телефона или чрезмерного сидения за компьютером, или же оно у вас портится потому, что прогрессирует одно из офтальмологических заболеваний. Соответственно, порекомендует оптимальную программу лечения.
Профилактика
Ну что же, сейчас, когда мы точно знаем, может ли зрение испортиться от телефона, и также четко понимаем, что отказаться от гаджетов не сумеем, давайте озвучим советы по их безопасному использованию. Иными словами, как снизить вредное влияние гаджетов на глаза:
- Соблюдайте меру. Взрослым не более 6 часов в сутки, детям – от 30 мин до 3 часов (зависит от возраста). До 3 лет – вообще не давайте телефоны;
- Делайте гимнастику для глаз;
- Каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд вдаль;
- Меняйте позу и не забывайте моргать;
- Не юзайте гаджет в темноте или на ходу;
- Соблюдайте безопасное расстояние. Зрение портится, если постоянно приближать экран ближе, чем на 30 см;
- Пользуйтесь полезными для глаз настройками в аппарате;
- Приобретайте устройства с безопасными характеристиками;
- Не увлекайтесь просмотром фильмов с экрана мобильного.
Ухудшается ли зрение от телефона или на вас сказывается наследственный фактор – сказать сложно. Да, если ваши родители носят очки, вы тоже в группе риска. А также, если употребляете мало витаминов, ведете малоподвижный образ жизни, работаете за компьютером, испытываете перегрузку (студенты, школьники). Все эти факторы – могут стать причиной, по которой зрение начало портиться. Но помните, чрезмерный визуальный контакт с экраном телефона – тот самый пусковой механизм, который способен активировать целую махину. Начните с малого – контролируйте свое общение с гаджетами!
Источник: windowstips