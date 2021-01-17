Если вы до сих пор не уверены, портит ли телефон зрение ребенку или подростку, которые вообще, кажется, не способны как-то ограничивать визуальный контакт с экраном, отбросьте все сомнения и отберите у чад мобильные!

Оградиться от экранов смартфона или компьютера сейчас очень проблематично, но минимизировать вред возможно

Большинство людей сегодня на вопрос, портится ли зрение от телефона, не задумываясь, отвечают положительно. Как это ни печально – они правы. Даже несмотря на сознательность отдельных пользователей, на суперсовременные технологии производства дисплеев, и встроенные умные опции по защите зрения, что бы мы ни делали – оно неумолимо портится. К сожалению, это общемировая тенденция. Доказано, за последние 20 лет здоровье глаз у человечества снизилось на 35%. Заметили, старт указанного периода совпадает с началом входа в нашу жизнь мобильных телефонов?

Портятся ли глаза от смартфонов?

Не будем голословными, объясним, влияет ли телефон на зрение человека с точки зрения науки.

Что из себя представляет современный смартфон? Небольшое устройство с невероятно ярким дисплеем, на котором отображается бесконечная череда мельтешащих картинок. При этом, в среднем, человек в сутки смотрит в этот экран по 6-8 часов.

Если вы до сих пор не уверены, портит ли телефон зрение ребенку или подростку, которые вообще, кажется, не способны как-то ограничивать визуальный контакт с экраном, отбросьте все сомнения и отберите у чад мобильные!

В каких условиях человек «залипает» в телефон? Правильно, в любых! В яркий солнечный день или в темноте, лежа на диване, сидя в туалете, на ходу, в автобусе, на улице, в кафе, на учебе… Можно продолжать бесконечно. Резкий контраст между освещением окружающей среды и свечением дисплея телефона оказывает серьезное влияние на зрение ребенка или взрослого. Оно неизбежно портится.

Глаза постоянно находятся в напряжении, они вынуждены стабилизировать картинку, наводить четкость, регулировать резкость, да еще и не отдыхают. Как правило, мы смотрим в экран не мигая, вызывая ощущение сухости в глазах. Со временем, это приводит к головным болям и сильному чувству усталости. Вдобавок, мы мало двигаемся, обеспечивая застой жидкости и ухудшение кровоснабжения, в том числе к органам зрения. Помимо последних, портится осанка, развиваются болезни обменной системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Яркие современные дисплеи утомляют глаза. Чтобы понять, вредит ли зрению телефон, представьте, что вас заставили 8 часов в сутки смотреть прямо на солнце или на светящуюся лампочку в фотостудии. Надолго вас хватит? Как думаете, портится ли при этом зрение?

И еще один момент! В нормальных условиях человеческий глаз постоянно меняет фокусировку и находится в движении. Он чередует планы с ближнего на дальний, двигается влево-вправо, вверх-вниз. Тем самым глазные мышцы получают отличную тренировку, поддерживаются в тонусе. Наверное, будет лишним объяснять, как это важно и полезно для любых групп мускулов? Что же происходит, когда мы много часов смотрим в телефон? Правильно, глаз, практически, не двигается. Он смотрит в одну точку с одного расстояния, да еще и, не мигая. Со временем мышцы атрофируются и зрение начинает портится.

Почему от телефона портится зрение?

Продолжаем разбираться, правда ли, что телефон портит зрение, и, если вы до сих пор не убедились в этом окончательно, рассмотрим техническую сторону вопроса.

Снова вспомним, что такое современный смартфон. В свете влияния на глаза, нас интересует его сенсорный экран, как главный виновник рассматриваемой проблемы. Из-за каких параметров портится здоровье зрительной системы?

Типы экранов

Самые распространенные типы матрицы экранов сегодня – LED (светодиодная) и IPS (жидкокристаллическая) . Первая считается более современной, вторая постепенно устаревает. У обеих есть и преимущества, и недостатки, но нас интересует, конкретно, портится ли от них зрение.

IPS матрица дает яркий и сочный дисплей, реалистичную цветопередачу, долгий срок службы дисплея без потери яркости. Если объяснять максимально просто, такой экран состоит из кристаллов, которые при контакте с телефоном зажигаются. Все и полностью. Такие дисплеи очень яркие, а потому, считается, что раздражают глаза сильнее. Соответственно, зрение от них портится пропорционально тому, сколько времени человек проводит в смартфоне.

LED технология работает иначе. По сути, при ней экран всегда «погашен». Черные цвета, и вовсе, совсем не загораются (отсюда и глубокий черный на светодиодных мониторах, в сравнении с серым на ЖК). На дисплее зажигаются только те сектора светодиодов, где нужно отобразить картинку. Их свет более мягкий, но гораздо контрастнее. А еще, если на таком дисплее понизить яркость, возникает вредное мерцание или ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Если вы спросите, так ли это, что в темноте от такого телефона зрение портится сильнее, и у детей, и у взрослых, мы ответим положительно.

Разрешающая способность экрана Идем дальше! Слышали когда-нибудь про параметр PPI – «pixels per inch» или соотношение количества пикселей на дюйм? Оно определяет разрешающую способность монитора, показывает, какое количество пикселей (маленьких квадратиков, на которые поделен любой дисплей) помещается в одном квадратном дюйме.

Так вот, чем больше этот самый PPI, тем четче картинка, а значит, глазу легче ее распознавать. На телефонах или планшетах с огромным экраном, но маленьким разрешением, PPI выходит низкий. Изображение получается размытым, нечетким, глазам приходится самостоятельно «подкручивать» резкость. В результате, они устают гораздо сильнее, а зрение, со временем будет портиться. Выбирайте телефоны с PPI, как минимум, равным 400 и выше. Онлайн калькулятор PPI можно найти через любой поисковик. Для примера, стандартный аппарат с диагональю 5 дюймов и разрешением Full HD (1920*1080 точек) уже попадает в категорию безопасных для глазок.

Режимы защиты зрения

Далее, рассмотрим, садится ли зрение от телефона, если читать с него электронные книги. Увы, но да, оно портится. Но вред можно минимизировать.

Ну, во-первых, не стоит читать на ходу или даже сидя в метро. Когда человек движется, глазам приходится больше напрягаться, это очевидно.

Во-вторых, в любом телефоне сегодня есть режим чтения. Он предполагает перевод файла в удобный вид, позволяет отрегулировать размер шрифта, настраивает цветовую температуру дисплея на тепло (более комфортная для зрения).

В-третьих, про шрифт и яркость экрана. Доверьтесь опции авторегулировки (она подбирает оптимальный баланс между освещением среды и дисплея) и никогда не работайте со слишком мелким шрифтом. Кстати, для ПК есть похожая опция (так что не забудьте в Windows 10 включить защиту зрения).

А еще, в каждом современном аппарате сегодня есть интеллектуальный режим защиты зрения. Если боитесь потерять остроту или заметили, что глаза стали портиться, советуем включить данную опцию, и никогда не отключать. Она позволяет снизить напряжение на зрение, защищает его от вредного воздействия синего спектра (активирует теплые тона), и умеренно приглушает яркость.

Симптомы ухудшения зрения

Итак, мы рассмотрели, как телефон влияет на зрение ребенка или взрослого, объяснили, почему оно портится. Если кратко – виноваты, как гаджеты, так и сами пользователи, которые не чувствуют меры и не желают соблюдать правил профилактики.

Надеемся, ответ на вопрос, можно ли испортить зрение от телефона, мы дали максимально исчерпывающе. Далее, ознакомьтесь с первыми звоночками – с симптомами того, что глазки уже начали портиться:

Мимолетное ощущение размытия при переводе взгляда с экрана на окружающие предметы;

Чувство сухости в глазах, быстрое утомление при визуальном контакте с экраном;

Участившиеся головные боли;

Вы замечаете, что стали хуже видеть, ощущаете, что глаза портятся. Например, вывески на магазинах стали расплываться или с привычного места не разобрать номер автобуса;

Нечеткие линии предметов, двоение (диплопия), размытость;

Окружающие стали замечать, что вы щуритесь, даже при отсутствии яркого солнца;

Появление ореолов вокруг источников света (фары, лампы, фонари);

При взгляде на источники света вы видите блики;

Ночная слепота («куриная») – в сумерках или в темной комнате вы вообще ничего не видите.

Если заметили у себя хотя бы треть из указанных симптомов, срочно записывайтесь к офтальмологу. Он определит, садится ли у вас зрение от телефона или чрезмерного сидения за компьютером, или же оно у вас портится потому, что прогрессирует одно из офтальмологических заболеваний. Соответственно, порекомендует оптимальную программу лечения.

Профилактика

Ну что же, сейчас, когда мы точно знаем, может ли зрение испортиться от телефона, и также четко понимаем, что отказаться от гаджетов не сумеем, давайте озвучим советы по их безопасному использованию. Иными словами, как снизить вредное влияние гаджетов на глаза:

Соблюдайте меру. Взрослым не более 6 часов в сутки, детям – от 30 мин до 3 часов (зависит от возраста). До 3 лет – вообще не давайте телефоны;

Делайте гимнастику для глаз;

Каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд вдаль;

Меняйте позу и не забывайте моргать;

Не юзайте гаджет в темноте или на ходу;

Соблюдайте безопасное расстояние. Зрение портится, если постоянно приближать экран ближе, чем на 30 см;

Пользуйтесь полезными для глаз настройками в аппарате;

Приобретайте устройства с безопасными характеристиками;

Не увлекайтесь просмотром фильмов с экрана мобильного.

Ухудшается ли зрение от телефона или на вас сказывается наследственный фактор – сказать сложно. Да, если ваши родители носят очки, вы тоже в группе риска. А также, если употребляете мало витаминов, ведете малоподвижный образ жизни, работаете за компьютером, испытываете перегрузку (студенты, школьники). Все эти факторы – могут стать причиной, по которой зрение начало портиться. Но помните, чрезмерный визуальный контакт с экраном телефона – тот самый пусковой механизм, который способен активировать целую махину. Начните с малого – контролируйте свое общение с гаджетами!

Источник: windowstips