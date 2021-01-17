Точный гороскоп для каждого знака зодиака на Крещенский Сочельник 18 января 2021 года

Гороскоп на 18 января 2021 года

Гороскоп на 18 января 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Критический день. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание близким людям, а особенно детям.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Двойственный, противоречивый день. Экономия и бережливость - девиз этого дня. Вероятны материальные потери. В первой половине дня удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Во второй половине дня возможны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Уверенность, которую вы почерпнете в семье, поможет вам найти верные решения по важным вопросам.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Пассивный день. Рекомендуется тактика выжидания. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Постарайтесь нигде не выделяться, залечь на дно. Таким способом вы можете избежать многих негативных воздействий со стороны окружающих вас людей. Во всех отношениях следует соблюдать осторожность. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В интимном плане этот день может быть гармоничным и принесет ощущение счастья.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Сегодня служебные дела и межличностные отношения потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности, однако успех обещает быть иллюзорным. Постарайтесь не замыкаться на своих проблемах или неудачах. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Упорный труд и самодисциплина помогут вам справиться с любым делом. Осуществляйте старые проекты, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что многое окажется иллюзорным и нереальным, а излишняя суета и напряжение могут подорвать ваше здоровье. Так что лучше себя поберечь. Не выпускайте из виду врагов и завистников. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День преобразования космических энергий. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью и здоровью близких людей. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам, ведь жизненные силы так легко теряются, а восстанавливаются с большим трудом. Сегодня вероятны достаточно сильные головные боли, так что постарайтесь не напрягаться.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Львов. Ваше обаяние и шарм сделают вас королевой в любом обществе. Представительницы прекрасного пола не оставят без внимания широту натуры и великодушие мужчин-Львов. Вероятное знакомство может перерасти в длительные серьезные отношения.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День преобразования космических энергий. Сегодня вас может терзать внутреннее беспокойство. На этой почве возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День обольщения, обмана, разгула темных страстей. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте дипломатию, красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. Книга во сне — необходимость в совете друзей.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Удачный день. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Благоприятный день для перехода на новую работу пересмотра деловых отношений. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе и уже не надеются на встречу.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День преобразования космических энергий. Звезды советуют проявить осторожность и сдержанность в общении. У вас почти нет серьезных врагов, однако посторонним незачем знать о ваших планах. Звезды рекомендуют умерить щедрость и проявить благоразумие и бережливость — предстоят крупные траты или финансовые потери. В решении вероятных конфликтов используйте свое красноречие и убедительность логических доводов. Книга во сне — необходимость в совете друзей.

Источник: supercook.ru