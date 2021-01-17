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Мощное землетрясение в Афганистане ощущалось ли в России, рассказали сейсмологи

14:09 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подземные толчки магнитудой 6 в некоторой степени дошли до Казахстана. Сотрясало Шимкент.

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Казахстан

Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 02:02 по местному времени (23:02 мск 16 января) зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана, которое ощущалось магнитудой 2-3 в городе Шымкенте. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, сведений о разрушениях в Шымкенте не поступало.

афганистан землетрясение казахстан магнитуда 6
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