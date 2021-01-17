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Главу штаба Навального сняли с поезда до Москвы. Во сколько прилетает оппозиционер из Берлина, стало известно

14:37 17.01.2021 Фото: twitter
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Около 1,5 тыс. человек в соцсетях заявили о желании встретить его в аэропорту. Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково из-за эпидемиологической ситуации.

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Задержанные соратники Навального

В Санкт-Петербурге задержаны координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Как сообщила Фатьянова в Twitter, полиция сняла их с поезда, на котором они ехали в Москву, чтобы встретить Навального.

Активистов доставили в 76 отдел полиции, где продержали почти три часа. «Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина в КУСП, с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов?» — написала Фатьянова.

Она добавила, что стоимость пропавших билетов на поезд никто не компенсирует.

Алексей Навальный объявил, что возвращается на родину 17 января рейсом авиакомпании «Победа». После этого около 1,5 тыс. человек в социальных сетях заявили о желании встретить политика в аэропорту. Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково из-за эпидемиологической ситуации.

Прокуратура Москвы также предостерегла желающих встретить Навального от участия в «несогласованном массовом мероприятии».

В соцсетях, обсуждая прилет Навального в Россию, называют время прилета - самолет, на котором, предположительно, прилетит оппозиционер, совершит посадку во Внуково в воскресенье в 19.00 по московскому времени.

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От редакции

Эффективна ли такая борьба с оппозицией?

Аноним, 17 января 2021 14:51
НВР:
С такой - да
Аноним, 17 января 2021 14:58
НВР:
навальниада.. телесериал с одним актером.
от придет навальный и?.. и че..увеличат пенсионный возраст какой ужос..
Аноним, 17 января 2021 14:59
Навальный превращается в ведущего оппозиционного политика России. Неуклюжие попытки повесить на него какую-то надуманную уголовку выглядят крайне отвратительно. Кстати, именно благодаря навальному (а именно - его выпускам в сети, где он пристыдил путина за отсутствие мер поддержки населения в ковид-эпидемию) наш режим начал все-таки (с задержкой) выплачивать людям субсидии (в связи с потерей работы и т.п.). Заметим, что эти меры поддержки первыми стали применять страны "загнивающего" запада. А путин долго выжидал... Пока его навальный не пнул. Вот теперь и мстит ему за это!

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