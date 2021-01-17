Главу штаба Навального сняли с поезда до Москвы. Во сколько прилетает оппозиционер из Берлина, стало известно

Около 1,5 тыс. человек в соцсетях заявили о желании встретить его в аэропорту. Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково из-за эпидемиологической ситуации.

Задержанные соратники Навального

В Санкт-Петербурге задержаны координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Как сообщила Фатьянова в Twitter, полиция сняла их с поезда, на котором они ехали в Москву, чтобы встретить Навального.

Активистов доставили в 76 отдел полиции, где продержали почти три часа. «Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина в КУСП, с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов?» — написала Фатьянова.

Она добавила, что стоимость пропавших билетов на поезд никто не компенсирует.

Алексей Навальный объявил, что возвращается на родину 17 января рейсом авиакомпании «Победа». После этого около 1,5 тыс. человек в социальных сетях заявили о желании встретить политика в аэропорту. Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково из-за эпидемиологической ситуации.

Прокуратура Москвы также предостерегла желающих встретить Навального от участия в «несогласованном массовом мероприятии».

В соцсетях, обсуждая прилет Навального в Россию, называют время прилета - самолет, на котором, предположительно, прилетит оппозиционер, совершит посадку во Внуково в воскресенье в 19.00 по московскому времени.