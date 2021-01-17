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Дракой детей с участием взрослого на горке заинтересовался СК Новосибирска

14:21 17.01.2021 Фото: Скриншот
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По словам очевидцев, отец одного из мальчиков повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребенка. Следственный комитет начал проверку.

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Отец держал обидчика своего сына, пока тол избивал 10-летнего мальчика

Следователями СК организована доследственная проверка по сообщению СМИ о драке детей в Новосибирске, сообщила 17 января старший помощник руководителя  управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребёнка, - уточнила Кулешова.

По ее словам, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пострадавший мальчик был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а его родственники написали заявление в полицию.

доследственная проверка заявление в полицию избивал сотрясение мозга Анастасия Кулешова
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