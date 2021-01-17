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Заподозрили подростка в убийстве матери и дяди после конфликта

15:17 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подозреваемый - неоднократно судимый 17-летний сын погибшей. Он утверждает, что дядя ему угрожал.

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На телах родственников обнаружены многократные ножевые ранения

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге подростка, который подозревается в убийстве матери и дяди. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"На проспекте Шаумяна обнаружили два тела - женщина и мужчина. По подозрению в убийстве задержан подросток. Предварительно, он вчера убил колющим предметом свою маму и дядю", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам подростка, у него произошел конфликт с родственниками, а дядя ему якобы угрожал.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, после обнаружения женщины и ее родного брата с многочисленными ножевыми ранениями следственные органы возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый - неоднократно судимый 17-летний сын потерпевшей.

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