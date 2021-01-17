Фатальная ошибка: Как не умереть от коронавируса лечащимся дома, рассказал доктор Мясников

Мясников считает, что при низкой температуре и отсутствии тяжелых симптомов—организм должен сам справиться с вирусом

Врач отметил, что у людей существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.

"КОВИД-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях", — напомнил он.

По его словам, даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений.

Мясников вспомнил слова одного главврача, который предлагал в этом случае "пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил".

Он подчеркнул, что трудно не назначить пациенту, который жалуется каждый день на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле, какой-нибудь препарат. При этом после расспросов выясняется, что температура у больного ниже 38, одышки нет и "надо просто потерпеть".

Мясников рассказал, что некоторые советуют при лечении коронавируса дома принимать гормональные препараты и антибиотики. По его словам, делать это ни в коем случае нельзя.

"Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" — пояснил Мясников.

Он подчеркнул, что при вросшем ногте не ампутируют ногу. Поэтому врач посоветовал, как и при любом вирусном ОРЗ, питаться легко и калорийно, обильно пить, а также принимать жаропонижающие. Кроме того, больному нужен покой и терпение. Медик предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. А от тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.