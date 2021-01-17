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Погибли пассажиры Honda Civic в ДТП с фурой Mercedes-Benz на Чуйском тракте под Искитимом

14:49 17.01.2021 Фото: ГУ МВД по НСО
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За рулем легковушки находился 18-летний водитель. С различными травмами его доставили в больницу. Смертельное ДТП произошло на встречке.

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На месте смертельного ДТП

В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

17 января в 07.03 18-летний водитель, управляя автомобилем Honda Civic, двигался со стороны р.п. Дорогино в сторону Новосибирска и в пути следования на 82 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт», по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 44-летнего мужчины.

-В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водитель автомобиля Honda Civic с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Honda Civic Mercedes-Benz пассажиры. скончались столкновение
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