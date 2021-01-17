С какой даты выходят в школу после зимних каникул 2021 дети по всей России и в Москве

Из-за пандемии коронавируса во многих регионах страны школьные зимние каникулы не закончились вовремя. В Москве, Крыму, Новосибирской области и других субъектах их продлили дополнительно на неделю.

В этом году продолжительность каникул зависит от решения региональных властей

Зимние каникулы в части регионов России закончились с 11 января 2021 года. Но в большинстве областей отдых детям продлили. Причиной стала пандемия коронавируса, а также сильные морозы, обрушившиеся на Россию после окончания новогодних праздников.

Какого числа заканчиваются зимние каникулы в школах в январе 2021 года

По графику, рекомендованному Министерством просвещения, зимние каникулы в школах страны закончиться должны с 11 января 2021 года. Детям с учетом рекомендаций медиков положено две недели отдыха зимой, после чего они могут смело приступать к продолжению изучения учебного материала.

Из-за пандемии коронавируса во многих регионах страны школьные зимние каникулы не закончились вовремя. В Москве, Крыму, Новосибирской области и других субъектах их продлили дополнительно на неделю, до 18 января 2021 года.

На время отменили занятия в школах в восточных и северных областях страны, в которых морозы бьют все допустимые рекорды. Не посещать занятия разрешили детям в Якутии, в Вологодской области, в Челябинске, в Курганской и других областях государства.

Отмена школьных занятий из-за морозов не является продолжением каникул. Учиться дети должны дома, дистанционно, чтобы впоследствии не «отстать» от программы. Традиционно зимние закрытия школ длятся не более нескольких дней, и регулируется график работы учебных заведений местными властями. Подробную информацию родители и ученики могут узнавать в администрации школы.

Когда дети вернутся в школу после зимних каникул в 2021 году

В Москве, где наблюдается наихудшая эпидемиологическая обстановка в стране, уже приняли решение о возвращении школьников за парты с 18 января 2021 года. Учиться начнут как младшие классы, так и средние со старшими, которые нс октября 2020 года находились на дистанционном обучении.

Большинство ограничений в регионе остаются «работающими», но учащихся школ из списка тех, кто должен оставаться дома в период роста заболеваемости, временно исключили. Долго ли продлится новая четверть, и как скоро школьники вновь окажутся на «удаленке» — власти пока не уточняют.

В Санкт-Петербурге школы открылись после зимних каникул с 11 января 2021 года. Но из-за эпидемиологической ситуации дети имеют право на свободное посещение. Если у родителей есть возможность оставлять ребенка дома, учиться каждый может дистанционно.

В Министерстве просвещения уточнили, что график обучения школьников в период пандемии зависит от решения региональных властей. Те действуют по рекомендациям санитарных служб. Если эпидемиологическая обстановка позволяет — школы открываются. Если же заболеваемость на критичном уровне — работать учреждением образования нецелесообразно.

Будет ли дистанционное обучение зимой 2021 года из-за пандемии коронавируса

Режим очного и дистанционного режима в школах страны зимой 2021 года находится целиком во власти региональных властей. Исходя из данных санитарных служб, они решают, насколько безопасно продолжать традиционное обучение в школах в период пандемии.

Дистанционное обучение грозит тем регионам, в которых заболеваемость сохраняется на высоком уровне. Также переводить на «домашний» режим школьников могут в том случае, если среди учеников или педагогического состава учреждения образования выявлены случаи заражения коронавирусом.

От идеи бессрочного дистанционного образования в Министерстве просвещения отказались. Именно традиционный формат пока является для страны приоритетным, и «продвигать» его будут настолько, насколько позволит эпидемиологическая ситуация в регионах государства.

Источник: 1rre.ru