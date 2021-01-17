АвтоВАЗ повысил цену всех своих автомобилей с 15 января 2021. На сколько подорожали?

Объясняется подорожание изменением курса доллара. В 2020 году стоимость машин бренда Lada изменялась 6 раз.

LADA Vesta

Стало известно, что отечественный производитель транспорта АвтоВАЗ с 15 января поднял стоимость всех автомобилей компании. Об этом сообщили дилеры производителя. В среднем каждая актуальная модель АвтоВАЗ выросла в цене на 3-5%.

Как подорожали машины АвтоВАЗ

С 15 января 2021 года все актуальные модели автомобилей производства АвтоВАЗ выросли в цене. В среднем каждая машина подорожала на 13 тыс. рублей. К примеру, модели 4х4, Granta Cross и Active.

На 15 тыс. подорожала LADA Largus. На 20-40 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, выросли в стоимости автомобили модели Веста. К примеру, Vesta SW Cross до подорожания можно было приобрести за 865 тыс. рублей. Теперь минимальная стоимость транспортного средства составляет 905 тыс. рублей. Vesta в кузове седан доступен за 703 тыс. рублей.

Прежней осталась цена лишь 1 модели, а именно Lada Niva. Это внедорожник, который производит компания АвтоВАЗ. Ранее машина выпускалась под брендом Chevrolet. Минимальная стоимость актуальной модели — 740 тыс. рублей, а максимальная — 870 тыс. рублей.

Объясняется подорожание всех автомобилей АвтоВАЗ изменением курса доллара. В 2020 году стоимость машин бренда Lada изменялась 6 раз. Негативно на цены машин от АвтоВАЗ повлияло и падение продаж. За прошедший год было продано всего 300 тыс. единиц автомобилей.

Новые модели автомобилей АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ рассказала о том, какие новые модели планируется выпустить в ближайшие годы. Новая стратегия производителя предполагает, что к 2025 году на рынке появятся 4 новых автомобиля. Среди них новое поколение Lada Niva, транспортное средство класса С-SUV и другие.

В 2021 году стартует продажа обновленной Lada Niva. 15 января компания впервые представила фотографии будущего автомобиля. Впервые в истории завода для производства Нивы будет использоваться платформа CMF-B.

Пока что точные технические характеристики внедорожника неизвестны, но компания раскрыла некоторые подробности. Новая Lada Niva будет иметь полный привод и высокий клиренс. Доступны будут 2 вида кузова — трехдверный и пятидверный.

Последние новости об АвтоВАЗ

Стало известно о том, что российская компания АвтоВАЗ намерена объединиться с румынским производителей транспортных средств Dacia. Вместе они образуют альянс, который будет входить в группу французских компаний Renault.

Согласно новой стратегии АвтоВАЗ, в 2025 году производитель прекратит выпуск самостоятельных моделей. Объединены 2 компании будут не полностью. Машины АвтоВАЗ сохранят свой внешний вид. Общими у Dacia и АвтоВАЗ будут производство и технологии.

Возглавит союз Dacia и АвтоВАЗ Дени Ле Вот. Он уже прокомментировал сотрудничество компаний. По его мнению, оба завода только выиграют от этого объединения.

Слухи об объединении АвтоВАЗ с Dacia ходили еще с начала 2020 года. Предполагается, что после интеграции завод перестанет быть полностью самостоятельным инженерным центром. АвтоВАЗ будет заниматься только разработкой внешнего вида автомобилей и адаптацией машин для эксплуатации на территории России.

Источник: 1rre.ru