В каких регионах России выявили наибольшее и наименьшее число заразившихся коронавирусом за сутки на 17 января, сообщили в оперштабе

За минувшие сутки в стране обнаружили 23 586 новых случаев COVID-19, умер 481 человек, выписались из больниц 23 440 пациентов.

В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили 17 января в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Чуть более 12 процентов инфицированных (2849 человек) не испытывают симптомов. Умер за минувшие сутки 481 человек, выписались из больниц — 23 440.

Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4012 (на 662 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3316 инфицированных, в Подмосковье — 1426, в Нижегородской области — 484, в Свердловской — 395, в Ростовской — 394, в Воронежской — 387, в Красноярском крае — 320, в Вологодской области — 312, в Крыму — 311.

Меньше всего новых случаев на Чукотке (один) и в Ненецком автономном округе (шесть).

Накануне сообщалось о 24 092 заразившихся коронавирусом. Темп прироста за сутки остается на уровне 0,7 процента. Общее число инфицированных достигло 3 568 209, умерли за все время 65 566 пациентов, вылечились — 2 960 431.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 92,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 94,5 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.