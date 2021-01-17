Как изменится жизнь российских инвалидов с 1 февраля 2021, узнайте все подробности

С начала года все россияне, ограниченные в передвижении, получат возможность легче оформлять медицинские справки и получать средства реабилитации.

Одно из нововведений—появление электронных сертификатов на приобретение протезов

Некоторым категориям инвалидов в России с 1 февраля 2021 года повысят пенсии. С начала текущего года все россияне, которые ограничены в передвижении, получат возможность легче оформлять медицинские справки и получать средства для реабилитации. А на приобретение колясок и костылей можно будет получить электронный сертификат.

Какая пенсия по инвалидности будет в 2021 году

С начала года страховые выплаты по инвалидности для неработающих россиян подняли на 6,3%. С 1 апреля собираются также проиндексировать социальные пенсии, приблизительно на 2,6%, а вот с осени хотят пересмотреть выплаты военным инвалидам. Кроме того, с будущего месяца на 3,8% повысят выплаты инвалидам.

В этом году технические средства реабилитации, к примеру, коляски или протезы, можно будет приобрести с помощью специального электронного сертификата. Алексей Вовченко, который является заместителем руководителя Министерства труда, отметил, что к карте Мир привяжут определенную сумму, которая будет соответствовать компенсации, что можно применить только по целевому назначению.

Инвалиды будут самостоятельно выбирать, в каком магазине им купить товары, также можно будет это сделать через интернет-платформу. При этом, россияне не теряют своего права выбора получения средств для реабилитации – это может быть сертификат или же компенсация в натуральном варианте.

В последнем случае изделие можно будет забирать не только по месту жительства, как это было раньше, но и по месту пребывания.

Что изменится в 2021 году для российских инвалидов

С 1 июля текущего года начнет работать контактный центр, с помощью которого россияне смогут получать информацию обо всех положенных им льготах и мерах социальной поддержки. По телефону специалисты также смогут рассказать, как именно можно оформить выплаты и льготы.

В то же время для получения государственных услуг больше не нужно будет предоставлять информацию о своей инвалидности, так, как уполномоченные органы смогут все это запрашивать самостоятельно.

Изменятся такте и правила предоставления документов об инвалидности. С 1 января будущего года выписка из акта освидетельствования будет предоставляться только в электронном варианте. А до этого времени документ также можно будет получить в бумажном виде.

Как оформить инвалидность в России

До 1 марта текущего года еще действует упрощенный порядок оформления инвалидности. В Министерстве труда отметили, что до указанного времени можно продлевать группу инвалидности, которая была установлена ранее, а также получать инвалидность впервые на основании документов от медицинских учреждений.

В ведомстве отметили, что такой порядок ввели еще 9 апреля, когда только началась коронавирусная пандемия. В настоящее время временный порядок предусматривает автоматическое продление группы на 6 месяцев. Вместе с тем, продлеваются и все рекомендованные реабилитационные меры, среди которых и обеспечение техническими средствами.

Пенсию по инвалидности получают только инвалиды детства или россияне, которые пострадали на протяжении дальнейшей жизни. Есть три группы инвалидности, в зависимости от которых и устанавливается выплата:

страховая пенсия по инвалидности доступна тем, кто официально имеет стаж, за который в свое время платили страховые взносы. Такая выплата устанавливается исходя из пенсионных накоплений человека. В некоторых случаях стаж может быть небольшим, поэтому в качестве альтернативы предлагается другая выплата;

социальная пенсия может быть предоставлена любому гражданину страны. В данный момент такие выплаты в основном полагаются инвалидам детства и тем, у кого нет достаточного стажа;

государственная пенсия положена людям, которые попадают под соответствующие законы и распоряжения правительства.

Статус инвалида присваивается только после прохождения медицинского освидетельствования и медицинской экспертизы. Человек может отправиться на такой осмотр только по рекомендации доктора. Сама инвалидность подтверждается соответствующими документами.

Источник: 1rre.ru