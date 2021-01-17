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Сколько зарабатывают президенты разных стран? Путину зарплату приносят в конверте

16:46 17.01.2021 Фото: wikipedia
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Президент Швейцарии Дорис Лойтхард в год получает около 450 тыс. долларов. Это одна из самых высоких зарплат в мире.

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Владимир Путин

Большинство людей знают, сколько в среднем зарабатывает гражданин страны, сколько ежемесячно приходится отдавать за ЖКХ и продукты питания. Но многие понятия не имеют, сколько зарабатывают президенты разных стран.

Президент России Владимир Путин

Практически все россияне интересовались, сколько зарабатывает Владимир Путин. Согласно официальным данным, за последний год президент РФ получил почти 10 млн рублей. Сам глава государства признался, что не знает, сколько зарабатывает в месяц. С его слов, ему ежемесячно приносят конверт с деньгами, которые он далее отправляет на счет.

Президент Гватемалы Джимми Моралес

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Джимми Моралес

Джимми Моралес – самый высокооплачиваемый лидер стран Латинской Америки. За последний год он заработал 240 тыс. долларов. Его ежемесячная заработная плата равна 50 минимальным зарплатам в стране. 60% заработка президент отправляет на благотворительность.

Канцлер Германии Ангела Меркель

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Ангела Меркель

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту канцлера Германии. За последний год лидер страны получила 250 тыс. долларов. Стоит отметить, что у Ангелы Меркель весьма скромные «аппетиты». Несмотря на высокую зарплату, она живет в обычном доме, в трехкомнатной квартире, ездит на машине среднего класса. Единственное, на чем женщина не экономит, – это хорошие туфли.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен

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Александр Ван дер Беллен

Александр Ван дер Беллен за последний год получил 315 тыс. долларов. Глава государства проживает в Вене. Был избран президентом в 2017 году.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен

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Стефан Левен

Согласно официальным данным, Стефан Левен зарабатывает 242 тыс. долларов в год. Несмотря на это, шведский политик привык к строгой экономии и отказался от особых привилегий. Живет он в небольшой квартире, несмотря на то, что может позволить себе практически любое жилье. Стефан Левен пользуется только служебным авто.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

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Джастин Трюдо

Согласно официальным данным, Джастин Трюдо за последний год получил 242 тыс. долларов. Он зарабатывает в 8 раз больше среднестатистического канадца.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард

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Дорис Лойтхард

Дорис Лойтхард в год зарабатывает около 450 тыс. долларов. Это одна из самых высоких зарплат в мире.

Источник: 1rre.ru

зарплата президенты россия сколько зарабатывают страны Владимир Путин
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